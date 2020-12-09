一带一路合作伙伴疫情防控和复工复产廉洁建设研讨会举行

本报北京12月8日电 （记者张洋）“一带一路”合作伙伴疫情防控和复工复产廉洁建设研讨会8日在北京召开。会议由中国国家监察委员会主办，来自22个国家和国际组织的代表在线参会。

研讨会围绕疫情防控和复工复产廉洁建设经验进行交流，旨在凝聚各方共识，推动反腐败国际合作和廉洁丝绸之路建设，共同促进疫情防控和经济复苏。中共中央政治局委员、国家监委主任杨晓渡出席会议并作主旨演讲。

杨晓渡指出，当前世纪疫情和百年变局交织，全球反腐败治理面临新的挑战。要坚持不敢腐、不能腐、不想腐理念，确保抗疫资金、物资用于防控疫情、治病救人；秉持共商共建共享原则，共同打击跨国商业贿赂活动，营造规范化、法治化营商环境；秉持多边主义立场，支持联合国在全球反腐败治理中的权威，以反腐败实际行动为建设美好世界作出应有贡献。

与会各方一致认为，腐败分子侵吞抗疫物资，损害民众利益，妨碍抗疫成效。要加强反腐败国际交流合作，加大预防和打击腐败力度，共同创造廉洁发展环境，促进高质量共建“一带一路”，为疫情防控和经济复苏提供坚强保障。

会前，杨晓渡视频会见联合国维也纳办事处总干事兼毒品和犯罪问题办公室执行主任瓦利，双方就全球反腐败治理和2021年反腐败问题特别联大筹备工作等交换了意见。

《 人民日报 》（ 2020年12月09日 03 版）

(责编：杨光宇)