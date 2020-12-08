外交部回应美方借口涉港问题宣布“制裁”中国全国人大常委会领导成员

人民网北京12月8日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹主持今日例行记者会。记者会实录如下：

12月8日，美国国务卿蓬佩奥发表声明，无端指责中方依法制定和实施香港国安法，宣布美方将对中国全国人大常委会副委员长实施所谓制裁。美方上述行径严重违反国际关系基本准则，严重干涉中国内政，严重损害中美关系。中国政府和人民对美方蛮横无理、疯狂恶劣的行径表示强烈愤慨，予以强烈谴责。

香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，美方没有任何资格横加干涉。中国全国人大常委会根据中国宪法制定香港国安法，依法推进对香港的治理、打击违法犯罪分子，这完全是中国主权范围内的事情。一段时间来，美方借口维护香港民主人权自治，通过各种方式插手香港事务，支持从事分裂国家、扰乱社会秩序的暴力活动，现在又悍然对中国全国人大常委会副委员长进行所谓制裁。这充分暴露了美方干涉中国内政、搞乱香港、阻挠中国稳定和发展的险恶用心。美方倒行逆施只会进一步激起包括香港同胞在内的14亿中国人民的强烈愤慨。我们要正告美方，中国政府反对美方干涉香港事务的决心坚定不移，维护国家主权安全发展利益的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移。

中方强烈敦促美方立即撤销错误决定，停止干涉中国内政，不要在危险和错误的道路上越走越远。针对美方恶劣行径，中方将采取坚决有力反制，坚定捍卫自身主权安全发展利益。

总台央视记者：据报道，12月4日，美国所谓“西藏事务特别协调员”、助理国务卿德斯特罗，呼吁美国的盟友也像美一样通过所谓“对等进入西藏法”，再次攻击抹黑称中国破坏藏族、维吾尔族和哈萨克族的语言、文化和宗教等，还称美致力于保护藏人的生活方式。中方对此有何回应？

华春莹：西藏事务纯属中国内政，不容任何外部势力干涉。美方设立的所谓“西藏事务特别协调员”完全出于政治操弄，旨在干涉中国内政、破坏西藏发展稳定。中方对此一贯坚决反对，也从未予以承认。

关于美方所谓的“对等进入西藏法”，此前中方已多次表明立场。该法严重违反国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政。中国奉行对外开放政策。西藏是开放的西藏，从未作出限制外国人进藏的规定。中方欢迎外国人士到中国西藏自治区访问、旅游、经商，这一政策不会改变，但前提是必须遵守中国法律和相关规定，履行必要手续。最近，有20多个国家的驻华使节和外交官都去西藏进行了访问，他们都对自治区近年来取得的经济社会发展成就给予积极评价。

美方所谓抹灭少数民族语言、文化、宗教，完全是无稽之谈。事实上，中国政府依法保障少数民族使用和发展本民族语言文字的自由，依法保障各族人民宗教信仰自由。目前，中国各族人民中信仰各种宗教的公民有近2亿人，有38万多宗教教职人员和14万多处依法登记的宗教活动场所。以多种语言文字翻译出版发行伊斯兰教、佛教、基督教等宗教典籍。

大家都关注到，近日有一位来自四川理塘的藏族小伙走红网络。作为甘孜旅游形象大使，他在网上直播时还教大家学习一些简单的藏语。我们也都知道，有多位新疆维吾尔族明星、艺术家或者在电视台工作的主持人在他们各自的舞台上也都大放异彩，受到中国各族年轻人的欢迎。中国少数民族的生活在变好、家乡在发展、文化在传承，这是大家有目共睹的事实。

我们敦促美方停止利用涉藏问题干涉中国内政、破坏西藏发展稳定，不得为“藏独”势力从事反华分裂活动提供任何支持。中方将采取一切必要措施捍卫自身利益。我们也相信国际社会不会被美国个别反华政客的谎言所蒙蔽。

你刚才提到，美方说“美方致力于保护藏人的生活方式”。我想奉劝他们，他们目前最好还是致力于保护好美国人民的生命！

彭博社记者：第一，关于美国制裁中国全国人大常委会领导人，中方将采取何种反制措施？第二，关于美方制裁人员的性质，受制裁的人基本上是人大常委会副委员长，这意味着特朗普政府制裁措施所针对的中国官员级别越来越高，你如何看待这个趋势？这一趋势会在中国的反制措施中如何体现？

华春莹：我刚才已经表明了中方对美方恶劣行径的明确立场。我们强烈敦促美方立即撤销错误决定，停止干涉内政。针对美方这一恶劣行径，中方将采取坚决有力反制。至于具体反制措施，该来的都会来的。

你刚才提到，美方这次宣布的所谓制裁表明了一种趋势。我觉得在这一问题上，大家对美方行动本质都看得非常清楚。

一段时间以来，以蓬佩奥为代表的美个别极端反华势力日益疯狂、不择手段地加大对中国的政治打压。他们固守陈旧的冷战思维和意识形态偏见，从零和博弈角度看待中国发展和中美关系，把中国视为对手甚至敌人，攻击中国人民选择的制度和道路。对于他们的真实目的，其实很多国际媒体都看得非常清楚，很多媒体都一针见血地指出，这是他们的“末日疯狂”，他们想巩固“压制中国”的政策，限制未来美国新政府调整空间。他们的错误做法严重践踏国际关系基本准则，损害中方利益，从根本上损害的是美国人民的利益。

美国一些人日复一日地重复着对中国共产党的攻击，比如前几天蓬佩奥说，中国共产党致力于传播马列思想，在全球施加影响力，还说美国不是在对抗中国。大家都看得很清楚，他是在绑架美国的民意和中美关系，将美国国家形象和声誉推向危险的陷阱。

中国共产党始终坚持人民立场，始终代表并服务于最广大人民的根本利益。中国始终坚持和平发展，根本目标是为了让中国人民过上更加美好的生活。这同美国个别政客追求全球霸权有质的不同。中国从来没有干涉美国的内政，从来没有对外输出发展模式，从来不搞意识形态的对抗。美方应端正对华战略认知，停止攻击中国共产党，遵守国际关系准则，不要动辄插手中国的内部事务，不要阻挡中国人民追求美好生活的权利。

蓬佩奥说，这不是美国在对抗中国。他说得也对，这是美方个别人在以虚伪的人权民主观对抗全人类共同价值，以美国单边霸凌霸道霸权对抗多边主义和国际公平正义。

新华社记者：世界知识产权组织7日发布《世界知识产权指标》年度报告。报告显示，2019年中国国家知识产权局受理的专利申请数量达到140万件，继续排名全球第一，这一数字是排名第二的美国主管部门收到专利申请量的两倍以上。报告指出，2019年亚洲专利申请量与2009年相比增幅显著，主要得益于中国经济长期增长的推动。中方对此有何评论？

华春莹：世界知识产权组织发布的有关报告再次印证了中国在知识产权保护方面取得的卓著成效。这些成绩的取得主要得益于近年来中国政府坚持把科技创新摆在国家发展全局的核心位置，大力实施创新驱动发展战略和知识产权战略，不断加大科技创新和知识产权保护力度，全社会的创新能力和知识产权保护意识得到明显提升。

我还有一些数据可以跟大家分享：根据世界知识产权组织有关报告及数据，2019年，中国通过《专利合作条约》（PCT)途径提交专利申请5.9万件，跃居世界第一；通过马德里体系提交国际商标注册申请6339件，位列全球第三；中国在2020年全球创新指数中的排名保持第14位，仍是前30名中唯一的中等收入经济体；根据《中国互联网发展报告2020》，2019年，中国人工智能专利申请数高达11万件，居于世界第一。

当前，中国正在推动经济高质量发展，这离不开知识产权的有力支撑。中国正加快制定“十四五”知识产权规划。党的十九届五中全会《公报》多次提及“科技”与“创新”，全会《建议》对加强知识产权保护工作提出明确要求。正如习近平主席指出的，没有一个国家可以成为独立的创新中心，或独享创新成果。创新成果应惠及全球，而不应成为埋在山洞里的宝藏。作为全球科技创新的重要力量和知识产权创造大国，中国愿同各国一道，继续加强科技创新与合作，积极参与全球知识产权治理，为全球知识产权平衡、包容、可持续发展做出更多贡献。

深圳卫视记者：海关总署昨天公布的数据显示，今年前11个月，我国货物贸易进出口总值29.04万亿元人民币，同比增长1.8%。这是继1至9月外贸进出口累计增速年内首次转正以来，连续三个月保持正增长。中方对此有何评论？

华春莹：我也看到了有关报道，这的确是个令人鼓舞的好消息。今年前11个月，中国货物贸易进出口保持正增长，中国同东盟、欧盟、美国、日本和韩国等国进出口贸易额也实现同比增长。这些事实表明，中国率先控制住疫情、实现复工复产对各国抗击疫情、维护全球供应链的稳定、稳定和恢复世界经济带来的利好效应正在显现和扩大，我们有信心在这些方面继续发挥积极作用。

在全球化时代，世界各国经济社会发展高度关联。中国有14亿人口，有中等收入群体超过4亿的大市场，同时中国的市场也是世界的市场、共享的市场、大家的市场。我们不追求一枝独秀或本国优先。中国正在努力构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，促进各国互联互通，保障产业链和供应链安全畅通。中国经济的企稳复苏、长期向好不仅将造福中国人民，相信也必将为全球经济复苏、实现各国共同发展注入更多正能量，带来更多新机遇。

路透社记者：本周，美国宣布向台湾出售2.8亿美元武器设备，这是今年的第六次。中方对此有何评论？

华春莹：中方在美售台武器问题上的立场是一贯、明确的。我愿再次强调，美国向台湾地区出售武器严重违反一个中国原则和中美三个联合公报特别是“八一七”公报规定，粗暴干涉中国内政，严重损害中国主权和安全利益，向“台独”分裂势力发出错误信号，严重损害中美关系和台海和平稳定。中方对此坚决反对。

中方敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止售台武器和美台军事联系，立即撤销有关对台军售计划，以免对中美关系和台海和平稳定造成进一步损害。中方将根据形势发展继续作出正当、必要反应。

彭博社记者：台湾方面“总统府发言人”在一份声明中，对美国重视协助台湾增强防卫能力表达感谢，并称台湾将进一步深化同拥有强大防卫能力的美国和其他观点相近国家的关系。外交部对台湾方面表态有何评论？

华春莹：首先，我想说，台湾不是一个国家。第二，台湾当局现在感谢美方售台武器、加强军事联系。希望他们有一个基本判断：美国到底是在帮他们，还是在害他们？

我想再次重申，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。台湾问题事关中国主权和领土完整，涉及中国核心利益。中方坚决反对美国等向台湾出售武器和进行军事联系，这一立场是明确的、一贯的。任何人都不要低估中方捍卫国家主权和领土完整的坚定决心和意志。我们也要再次正告台湾当局，“台独”是死路一条，任何挟洋自重、以武拒统的图谋和行径都将注定以失败而告终。

澎湃新闻记者：据报道，美众议院通过“香港人民自由与选择法案”，根据法案内容，美国政府会为香港人提供所谓“保护身份”。中方对此有何评论？

华春莹：我注意到，这两天美国一些政客非常忙，他们非常“关心”中国香港民众的自由，这给人一种非常不真实的感觉。

全世界的人都在以非常同情的眼光注视着美国。现在美国新冠肺炎累计确诊病例已经超过1500万，死亡病例超过了28万。根据报道，仅在12月的前5天里就新增了100多万确诊病例，每天死亡病例超过2000人，有时甚至达到近3000人。有报道说，美国商务部称，上个月有12%的美国家庭“有时”或“经常”没有足够食品，一些免费领取食品的地点排出了长队。坦率地说，读着这些报道，你很难相信这些事情发生在世界最强大、自诩为“民主自由灯塔”的美国。难道人的生命权和健康权不应该是最大的人权吗？难道在疫情形势下尊重科学的自由不应该是最大的、最重要的自由吗？

中国共产党和中国政府享有的民众支持率高达90%以上。而一些权威民调显示，87%的美国人对国家现状不满，超七成美国民众认为国家正走在错误的方向。真正的民主和自由应该是服务于绝大多数人民的利益，并且让绝大多数人民感到满意。如果不能让绝大多数民众相信你是在为国家谋福利、并且能改善他们的生活，那配得上叫民主自由吗？配得上叫民主人权吗？我想大家都看得非常清楚：美国一些人口口声声说关心香港民众的自由，这是假的；他们以所谓民主自由为名遏制打压中国，借香港问题遏制中国的发展壮大，这才是真的。希望美方这些人不要对自己身边每天发生的有这么多人逝去的事实视而不见、草菅人命，反而假惺惺“关心”生活得很好的香港民众。希望他们能清醒一些！

《环球时报》记者：据报道，今年1月，欧盟前外交官萨巴蒂尔被德国联邦检察院调查，他被指控“为中国情报机构提供情报和招募人员”。但经过11个月周密调查后，德国联邦检察院11月宣布，对萨巴蒂尔怀疑是错误的。《法兰克福汇报》称，关于萨巴蒂尔是“中国间谍”的情报，是由美国情报部门“告发”到德国安全部门的。中方对此有何评论？

华春莹：像这名欧盟前外交官的遭遇不是第一次，也可能不会是最后一次。类似冤假错案很多，反映出的问题非常深刻。希望有关方面明辨是非，不要被某些势力胁迫、带节奏，坚持以事实为依据，维护公道和正义。

《北京青年报》记者：6日，委内瑞拉举行全代会（议会）选举。美国务卿蓬佩奥称，委选举存在“舞弊”，选举结果不反映委民意。中方对此有何评论？

华春莹：不知道蓬佩奥是美国国务卿，还是世界的“国务卿”？他真的没有摆正自己的位置。

中方认为，委内瑞拉人民根据本国宪法和法律举行全代会选举，完全是他们的内部事务，不应受到第三方的无端指责。也就是说，委内瑞拉选举结果不应该由蓬佩奥来决定，而是由委内瑞拉人民自己来决定。中方一贯奉行的是不干涉别国内政原则，我们主张国与国之间应在平等相待、相互尊重、互不干涉内政的基础上处理彼此关系。我们呼吁美方尊重委内瑞拉民主制度及其实践，为委内瑞拉问题早日得到政治解决发挥建设性作用。

《中国日报》记者：据报道，7日，瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布报告称，美国和中国分列2019年全球军火销售总额一二名。在全球前25名军火商中，美国占12家排名第一。中方对此有何评论？

华春莹：我也注意到有关报道。我不了解有关数据的来源和统计标准。同时我们注意到，根据该报告，美国仍是世界上头号武器出口国，在全球前25名军贸企业中，美国12家企业销售份额占61%。大家也都知道，这其中，台湾当局为美国军火商作出了巨大“贡献”。

同世界各国一样，中国加强国防建设并与其他国家开展正常的军贸合作。中国政府始终本着高度负责和审慎的态度，根据本国军品出口政策和法律法规，以及承担的国际义务，对军品出口实施严格管理。中国坚持军品出口三项原则，即有助于接受国的正当自卫能力；不损害有关地区和世界的和平、安全与稳定；不干涉接受国内政。特别是中国不向非国家行为体出售武器，这同美国等个别国家做法有着本质区别。

中国于今年7月正式加入《武器贸易条约》，美国却于去年4月撤销签署该条约。作为条约缔约国，中方愿继续同各方加强合作，为规范全球武器贸易做出更大贡献。

印度广播公司：中印第八轮军长级会谈于一个多月前举行，两国将举行新一轮会谈。你能否介绍最新情况？是什么原因推迟了会谈或脱离接触？

华春莹：中印双方一直通过外交和军事渠道就边境问题保持沟通，努力推动边境地区局势进一步缓和。双方将在落实现有会谈共识的基础上，协商确定下步会谈的具体安排。

(责编：高歌、刘慧)