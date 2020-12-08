白银有色第一黄金为女性员工提供平等发展机会获南非政府部门肯定

人民网约翰内斯堡12月8日电（王磊）日前，中国企业白银有色第一黄金集团有限公司（简称第一黄金）在社区劳工计划中因积极实施赋予妇女权力方案，得到南非当地政府部门官员的肯定，并获颁采矿业最佳社会经济赋权计划奖。

11月27日，在南非矿产资源与能源部举行的主题为“为非暴力和非性别歧视的南非实现经济正义”的年度会议上，第一黄金东摩德矿山获颁采矿业最佳社会经济赋权计划。

年度会议上，多名政府要员也对第一黄金东摩德矿山的杰出贡献点名表扬。矿山首席检查员Mpho Litlhakanyane先生对东摩德矿山在确保遵守安全标准以及满足政府监管要求中所做出的努力表示赞赏。他进一步表示，在公司转型和女性人员发展方面，东摩德矿山做出的贡献举足轻重，应受到称赞。

矿产资源部合规与赋权首席总监Elizabeth Marabwa女士赞赏并强调有必要加强合作和对矿山利益相关者的管理，以有效消除采矿业中的性别歧视和暴力。东摩德矿山也因与政府在实施社会经济发展计划方面的紧密合作而受到称赞。

矿产资源与能源部总监Magdeline Mokoena女士强调，采矿业中的性别歧视和暴力行为是一种顽固的流行病，需要所有矿业公司确保在经济上赋予妇女权力，以进一步消除对男性的依赖。而东摩德矿山正因成功举行了多项经济上赋予妇女权力的运动而受到认可。

12月4日，南非金山大学商学院在豪登省东摩德矿山举行了隆重的领导力培训结业仪式，向60名受训员工（包括20名女性员工）颁发了领导力培训项目结业证书，所有参加培训人员都以优异的成绩获取结业证书。第一黄金东摩德矿山和南非金山大学商学院在职业技能培训方面建立长期合作关系，通过短期培训项目提升中层管理员工的领导力和执行力，以及技术员工的操作技能。不仅满足矿山社区劳工计划中的相关法规要求，同时也实现了员工自身成长和长期发展的需求。

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