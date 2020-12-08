哈佛大学荣休教授傅高义：中美关系面临新机会 美国应承认中国对世界的贡献

【环球时报-环球网报道记者郭媛丹】美国哈佛大学荣休教授傅高义12月1日晚间在北京香山论坛视频研讨会表示，美国当选总统拜登给中美关系带来新的机会，中美之间应该从高层会晤、专业人士以及工作层三个层次进行推进。与会的中俄专家也持同样观点。傅高义还表示，美国应该承认中国对世界的贡献，公平地对待中国。

北京香山论坛视频研讨会当日晚间在北京拉开帷幕，此次研讨会以“加强国际合作：携手应对全球安全新挑战”为主题，12个国家的32名知名专家参会。1日晚间首场研讨会的主题为“亚太安全新形势”，来自中、俄、美、印等国家的专家发表观点。

傅高义是美国知名中国问题专家，这是他首次参加香山论坛，在发言中他表示：“现在我们必须设法重新赢得其他国家的信任，虽然信任一旦失去就很难恢复，但我们必须与其他国家恢复合作的传统，发挥更专业的作用。”傅高义表示，目前中美关系处于历史的低谷，这对两个国家都是不利的。他认为，美国的一些政治家非常反华，他们对新疆、西藏和香港问题进行批评，但拜登为中美关系带来了一个机会。“我认为我们需要在高层、专业人士以及工作层三个层次做出努力，尽快推动美中两国高层会晤、专业人士进行专业应对，工作层则在细节方面进行沟通。”傅高义也表示，美国不应该诋毁中国在世界范围内所做的建设性努力，比如中国在节能减排、在非洲国家基础设施建设，抗击疫情方面等做出的贡献，美国应该承认中国对世界的贡献，公平地对待中国。

中国军事科学学会高级顾问姚云竹是首场研讨会的主持人，研讨会结束后，姚云竹在接受采访时对傅高义的观点表示赞同，“作为一位多年致力于中美交流的学者，傅高义对中美现状是有些着急的。在特朗普政府时期，中美之间的很多交流都是停顿的。傅高义希望在拜登政府时期，能够迅速恢复两国领导人，政府专业团队和日常工作层面的交流。在领导层就重要问题达成共识后，工作层面可以展开持续的沟通和谈判以达成目标。”姚云竹认为，在这三个层面之外，美国应该尽快取消对两国人文交流的限制，比如限制中国学生的签证及对入境人员进行共产党员的身份勘查，“美国对中美人文交流进行限制从根本上损害了中美关系，并且很难恢复。”

俄罗斯莫斯科国立国际关系学院东亚和上海合作组织研究中心主任亚历山大·卢金已经多次参加香山论坛，他在发言中表示，尽管其他国家也发挥重要作用，但中、美是推动亚太安全不断变化的主要驱动力，在谈到拜登将会如何改变美国亚太政策时，卢金表示，“当前从拜登竞选团队一些人观点来看，拜登政府的政策将是美国前任总统克林顿和奥巴马时期路线的延续，中国很多人认为，拜登会更容易打交道，从政策的延续性来看的确如此。我们所能看到最大变化是拜登会与美国盟友更加合作，现在美国盟友对美国政策不太满意。拜登对华政策会更为宽松，这将使得中国的政策更为重要，因为很多事情很大程度取决于中国的政策和做法。”

拜登当选使得中美出现新机会是否就意味着中美最糟糕阶段的终结？姚云竹认为，中美之间目前依旧有很大的不确定性：“我赞同傅高义关于 ‘拜登胜选对中美是一个机会’的观点。这种机会至少包括两个方面的内容：首先从目前已知的情况分析，拜登的外交、安全以及防务班子都比较专业，有政府工作的经验，双方团队更容易进行沟通，减少了大起大落的巨大震荡。其次，拜登会让美国重返多边主义框架内，这使得中美在地区和国家事务中进行合作的领域扩大，比如气候变化、抗击疫情等。不确定性在于特朗普对华政策的改变并不是一个人的问题，而是有深层次的社会原因，背后是美国社会精英、知识界以及民众的集体认知的反映，而且不仅是在美国，在欧洲等国家也出现了民粹主义思潮。因此，美国与中国进行战略竞争的基本政策一定时间内不会改变，因此中美关系还会面对挑战与困难。”

南京大学中国南海研究协同创新中心执行主任朱锋是发言嘉宾之一，他也认同拜登当选对中美关系而言的确是一个新机会，他认为，拜登是民主党内的温和派，他既会保持中美之间战略竞争，也需要战略稳定，也就是说中美之间既有难以避免的冲突和竞争，同时会对竞争关系进行管控得以保持稳定。“双方会通过各种渠道来客观理性地表达观点和意识，这种做法我相信拜登政府还是会继续延续。”

中美关系面临的新机会是否会降低中美在南海擦枪走火的几率？朱锋认为，中美在南海的紧张局势不会明显降低，因为美国把中国视为整个印太地区最大的威胁，所以在地缘战略上美国对中国的打压不会停手。朱锋强调：“无论中美如何竞争，都会通过对话与沟通管控危机，这是中美关系不可缺的重要组成部分，因为冲突激化的后果对整个地区和世界安全稳定繁荣是巨大灾难。两国都必须向世界展示本国的决心、意志和战略眼光。”

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