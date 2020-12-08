国际观察：中国抗疫为世界注入信心和动力

“在武汉，疫情期间曾被用作临时医院的体育馆，在10月举办了一场篮球比赛，吸引7500名观众现场观赛。”美国全国广播公司在文章中指出，短短数月间，武汉一扫疫情阴霾涅槃重生，引发世界关注。当前，全球新冠疫情的阴影仍未散去，一些国家面临第二波疫情威胁，各国抗疫任重道远。在此背景下，中国取得抗疫阶段性胜利并率先恢复经济增长，向世界传递经验和信心，得到多国媒体和国际人士的积极评价。

本土防控成效显著世界点赞中国抗疫

“中国在疫情防控方面做得非常出色。”在美国全国广播公司网站的文章中，华盛顿大学全球卫生专家阿里·穆克达德表示，在新冠肺炎疫情暴发之初，武汉的早期严格防控起到了至关重要的作用，为中国其他地区争取了宝贵的时间，防止病例激增。

印度媒体《印度报》报道称，湖北在全省范围内实施封控是一项关键措施。中国开展了世界上规模最大的病毒检测和传播溯源，以便掌握疫情动态，最终帮助中国大部分地区在今年夏季之前消除本地传播病例。这种结合了大规模检测和溯源追踪的方法还应用在北京、大连、青岛和天津等地。在青岛，当地一家医院出现感染病例后，五天内就对1092万人进行了全民检测。

为提高疫情防控工作的效率，中国还积极将科技成果应用于实际工作。路透社报道，在10月份开学后不久，上海闵行中学实验学校就开始使用机器人来做饭和上菜。文章指出，新冠疫情推动了中国对服务机器人的需求，它们被应用于餐馆和医院的简单工作，减少人际传播概率。

和其他国家一样，中国在疫情出现后也实施了大规模的限制性措施，但公众的长期配合却是绝无仅有的。美国全国广播公司网站的文章中指出，在疫情基本得到控制，生活近乎恢复到正常状态后，中国的民众依然坚持戴口罩、量体温和使用健康码。

经济复苏步入正轨带动世界走出阴影

“中国是新冠疫情防控的赢家。”福布斯网站报道称，在整个西方世界经历“黑暗的冬天”，大多数国家再次进行封锁、经历更大程度恐慌时，中国的经济却已经开始复苏并加速发展。

根据中国国家统计局发布的数据，11月份制造业采购经理人指数从10月的51.4升至52.1，这是自2017年9月以来的最高水平。美国《商业内幕》网站也关注到，近期中国在零售业、工业生产等方面取得高速增长。

中国各项经济数据的持续向好，是成功控制新冠疫情的有力证明，为经济复苏创造有利条件。路透社在文章中指出，调查显示，亚洲工厂在11月份从疫情中进一步复苏，这要归功于中国，使得该地区比许多其他地区更好地抵御了疫情。

中国经济复苏不仅带动地区经济增长，也向世界经济传递正能量。经合组织12月1日发布的最新一期世界经济展望报告中指出，中国仍将是今年唯一实现正增长的主要经济体。到明年年底，世界经济有望恢复到新冠肺炎疫情暴发前的水平，预计中国对2021年世界经济增长的贡献将超过1/3。

团结协作战胜疫情构建人类卫生健康共同体

疫情发生后，中国始终践行“人类共同体”理念，向世界多国伸出援手，提供了防护服、口罩和呼吸机等大量医疗物资，并派遣医疗团队参与当地疫情防控工作，并分享防控诊疗经验。以美国为例，截至11月22日，中国已累计向美国出口口罩约394.3亿只，外科手套约8亿双，防护服约6.5亿套，护目镜约4676.2万副。仅口罩一项，就相当于每个美国人获得中国生产的约120个口罩。此外，中国专家和医务工作者还同美方交流经验，中国很多省市、企业和团体也向美方积极提供医疗物资捐助。

同时，中国还加入“新冠肺炎疫苗实施计划”，承诺中国疫苗在研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，优先向发展中国家提供。这是中国秉持人类卫生健康共同体理念、履行自身承诺推动疫苗成为全球公共产品的重要举措。

病毒没有国界，疫情不分种族，唯有团结合作才是战胜疫情最有力的武器。在新冠肺炎疫情问题特别联大上，多国政要呼吁世界团结抗疫。柬埔寨总理洪森表示，目前全球数以百万计的生命处于危险之中，任何国家都做不到凭一己之力来控制全球疫情传播，而区域或全球团结才是战胜新冠疫情危机的制胜之道。孟加拉国总理谢赫·哈西娜表示，联合国、国际金融机构、民间社会以及各国政府必须尽其所能，积极合作，共同抗击新冠疫情。

在不断增加的不确定性面前，各国之间的交流与合作变得更加紧迫。团结合作是国际社会战胜疫情最有力武器，加强国际合作和国际联防联控，共同构建人类卫生健康共同体，对应对新冠肺炎疫情意义重大。人类是休戚与共的命运共同体，唯有团结协作、携手应对，国际社会才能赢得疫情防控的最终胜利。

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