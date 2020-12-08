人民网北京12月7日电 首届中国非洲研究年会和中国非洲研究院第五届大使讲坛于12月5日在北京举行。此次活动由中国亚非学会、中国非洲研究院和中国国际问题研究基金会非洲研究中心联合举办。活动分为三个阶段，第一个阶段为首届中国非洲研究年会开幕式及中国非洲研究院第五届大使讲坛，第二个阶段为研讨会，第三阶段为闭幕式。

外交部非洲司司长、中非合作论坛后续行动委员会秘书长吴鹏在中国非洲研究院第五届大使讲坛上发表“非洲形势和中非关系”主旨演讲。中国亚非学会副会长、中国非洲研究院常务副院长、中国社会科学院西亚非洲研究所所长李新烽主持了开幕式及大使讲坛。中国亚非学会前会长、首任中国政府非洲事务特别代表刘贵今，中国亚非学会会长张宏明，中国国际问题研究基金会非洲研究中心主任、中国前驻厄立特里亚和卢旺达大使舒展，中国非洲研究院副院长郭红、王林聪，中国亚非学会其他领导，以及来自全国各地相关院校和机构近300名专家学者等参加了此次活动。

图为吴鹏作主旨演讲 图片由中国非洲研究院提供

吴鹏在作主旨演讲时表示，新冠肺炎疫情带来的影响将对今后相当长时间内的国际关系产生影响。从当前的撒哈拉以南非洲的形势来看，疫情下的非洲政治总体保持稳定，但也面临动荡明显上升的局面。非洲国家的抗疫表现明显好于外界预期，也好于很多欧美国家，表现在虽然非洲医疗体系薄弱，医疗资源匮乏，但并未出现大面积人道主义危机、公共医疗资源挤兑和枯竭的情况。不仅非洲国家的疫情死亡率低于世界平均水平，治愈率也高于平均水平。

吴鹏指出，从经济形势来看，非洲国家经济陷入25年以来的首次衰退，但下降幅度小于欧美国家，这与非洲经济与世界产业链的链接不够紧密相关。疫情对经济的冲击相对少于其他与世界产业链深度结合的国家。但另一方面，非洲国家联合自强，致力于实现一体化的努力和势头一直在上升。

吴鹏认为，在中非关系方面，在2020年新冠肺炎疫情背景下，中国积极开展抗疫外交，通过元首外交引领对非工作。中非双方将团结一致，克服困难，继续积极稳步推进中非关系建设。他表示，2021年的工作重点将围绕预计召开的中非合作论坛会议等展开，希望非洲研究的专家学者深入非洲实地调查研究，夯实非洲研究基础，为外交工作提供参考。

图为李新烽主持开幕式图片由中国非洲研究院提供

研讨会共分六个分论坛进行，其中两个为非洲研究青年论坛。研讨会主题是“新冠疫情下的非洲形势及走势”，相关议题为非洲国际关系的变化与新特点、中非共建“一带一路”与减贫合作和新时代的中国非洲研究。

图为王林聪主持闭幕式 图片由中国非洲研究院提供

闭幕式由中国非洲研究院副院长王林聪主持。中国亚非学会会长张宏明，中国国际问题研究基金会非洲研究中心主任、中国前驻厄立特里亚和卢旺达大使舒展，以及李新烽先后在闭幕式上作总结发言。

张宏明在作总结发言时代表主办方对参加会议的专家学者表达了感谢。他说，与会专家学者认真研讨非洲形势和中非关系，就许多相关问题提出了建设性意见，这是研讨会最大的成果。研讨会参加人数众多，表明中国的非洲研究队伍在不断壮大，尤其是一些青年才俊已经成为中国非洲研究的有生力量，这有利于中国非洲研究的可持续性发展。

舒展在作总结发言时表示，看到这么多的人研究非洲问题，尤其是近20年非洲研究发展迅速，年轻人到非洲去深入了解非洲实际，中国未来的非洲研究可期。他还指出，中国的非洲研究还是要更多地关注非洲本身的问题，否则容易造成中非关系研究无的放矢。要做到换位思考，学会理解非洲和尊重非洲，“以我为主”和“先入为主”都行不通。

李新烽在作总结发言时重点介绍了中国非洲研究院成立以来所做的工作。他指出，中国的非洲研究属于全中国的相关专家学者，需要学界共同努力。中国非洲研究院将充分发挥交流平台、人才高地和传播窗口的作用，与大家一起共同推动中国非洲研究事业的发展。

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