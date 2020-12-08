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美国新冠肺炎确诊病例超1490万 死亡病例达28.3万例

2020年12月08日08:43  来源：人民网-国际频道
 

人民网华盛顿12月7日电（记者李志伟）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间12月7日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊14909148例，死亡283503例。过去24小时，美国新增确诊180640例，新增死亡1305例。

美国有线电视新闻网报道说，截止6日，美国新冠肺炎住院患者人数达101487人，该数字连续第五天保持在10万人以上。截止6日的过去一周平均单日新增病例196233例。报道说，随着美国平均每天新增确诊病例近20万例，专家们表示，人们的行为、寒冷的天气是当前美国疫情困境的主要原因。《今日美国》报道说，美国累计的确诊病例之中有四分之一出现在11月16日以后。

美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇表示，感恩节的影响会在接下来一周内显现，导致感染病例、住院人数激增。他还警告说，病例激增的情况或延续至明年1月中旬。

加利福尼亚州多地6日晚开始执行新的“居家令”，并将持续到圣诞节后。“居家令”要求，居民尽量减少外出，禁止室内、室外用餐，禁止家庭成员以外的聚会，酒吧、理发店、运动场、博物馆、动物园、电影院等设施将被关闭。不过，与此同时，纽约市7日却开始让部分学生回到学校学习。

(责编：燕勐、刘慧)
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