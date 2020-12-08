首届欧洲法语区本土汉语教师专项培训成功举办

人民网巴黎12月8日电（记者刘玲玲）首届“欧洲法语区本土汉语教师专项培训”日前在线圆满落幕。此次培训由中外语言交流合作中心举办，包括法国本土及海外省留尼汪、比利时、瑞士法语区在内的法语区本土汉语教师积极报名，来自法语区主流大中小学和相关教育机构的120名学员参加了12月4至6日为期三天的在线培训。

据介绍，培训的主要目的为适应欧洲法语区日益增长的汉语教学需求和针对2020新冠疫情线上线下教学结合的新常态，进一步提升汉语教师的专业素养和职业技能，建立欧洲法语区本土汉语教师资源共享、经验交流、沟通互动的有效平台，促进欧洲法语区汉语教学的蓬勃发展。

本届培训得到驻法大使馆的大力支持。教育公参周家贵在开学礼上致辞表示，法国的中文教学历史悠久，时间的沉淀使法国成为汉学研究和中文学习的沃土。随着当今世界各国相互联系日益加深，各国对学习中文的需求持续旺盛。面对各国民众高涨的中文学习热情，中国政府积极发挥中文母语国的优势，在师资、教材、课程等方面创造条件，义不容辞地配合支持各类中文教育项目。

本次培训的培训师均由欧洲资深一线本土汉语教学专家担任，既有誉贯全欧的法国国立东方语言文化学院博士生导师、欧洲汉语教学协会会长白乐桑教授带来的《中文教育有没有独特性?》的主旨讲座，也有法国阿尔多瓦大学东方学系中国文学特级教授、2019年法兰西学术棕榈奖章获得者、阿尔多瓦大学孔子学院外方院长金丝燕带来的《文化转场：中古汉语训诂》和巴黎大学东亚语文学院副教授、巴黎大学孔子学院外方院长齐冲带来的《汉语形态学》的讲座。同时法语区本土汉语老师们熟悉的巴黎国立东方语言文化学院博士、中文系副教授法裔安其然老师为培训带来了《篇章结构和汉语形态句法习得关系》的工作坊。

作为2020欧洲英德法语区本土汉语教师培训的三部曲，德语区本土汉语教师培训已于11月27至29日成功举办。为了推动跨区域授课和互动，法语区培训还特别邀请了英国和德国本土汉语教学专家代表为法语区的本土老师带来了别开生面的工作坊。据了解，12月11至13日还将举办英语区本土汉语教师培训。

(责编：燕勐、刘慧)