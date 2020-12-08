“非洲之角”恐难回归平静（环球热点）

十一月二十八日，在苏丹靠近埃塞俄比亚的边境地带，从提格雷州逃离的埃塞俄比亚难民排队等待领取食物。

新华社/路透

当地时间11月4日，埃塞俄比亚政府军与北部提格雷州的提格雷人民解放阵线发生军事冲突。11月28日，埃塞国防军总参谋长朱拉向媒体表示，国防军已经控制提格雷州首府默克莱市。

联合国12月2日宣布，已与埃塞政府达成协议，允许人道主义物资“畅通无阻、持续和安全地出入”提格雷地区进行援助。但据英国《卫报》12月6日报道，联合国目前仍无法进入提格雷难民营地区。

综合外媒报道与专家分析，此次冲突造成的难民问题、经济发展问题增加了地区局势的不确定性，“非洲之角”前景并不明朗。

国防军迅速击败“提人阵”

当地时间11月4日凌晨，埃塞俄比亚提格雷人民解放阵线（“提人阵”）对驻扎在提格雷州的埃塞俄比亚国防军北方司令部发动军事袭击，并试图抢夺军事装备。埃塞总理阿比·艾哈迈德在当天的电视讲话中宣布国防军将采取军事行动予以反击。埃塞部长理事会同日决定在提格雷州实施为期6个月的紧急状态。

提格雷州位于埃塞北部地区，州政府一直由提格雷人民解放阵线主导。冲突爆发后，埃塞联邦议会11月7日通过决议，废除由“提人阵”主导的州议会和政府，成立过渡州政府。

11月22日晚，阿比发表声明，呼吁“提人阵”及其武装人员在3天内向政府投降，而“提人阵”方面表示将会战斗到底。非洲联盟任命三名非洲国家前总统为调节埃塞冲突的特使，在11月25日晚抵达亚的斯亚贝巴，试图调解两方矛盾，促成和平对话。

但据英国广播公司报道，阿比将此次军事攻势称为“执法行动”，要避免“非法干预的行为”。埃塞政府发言人表示，阿比出于尊重愿意讨论各种选项，但绝不包括与“提人阵”谈判。

阿比11月28日晚在一份声明中说，全面控制默克莱标志着国防军对“提人阵”最后一个阶段执法行动的结束。国防军将继续追捕“提人阵”成员，并将他们绳之以法。

根据美联社的报道，“提人阵”领袖并没有接受阿比的胜利宣言，而是宣称：“我们相信我们会赢。”

“此次冲突短则一个月，长则几个月就能解决。”中国社会科学院西亚非洲研究所研究员张永蓬在接受本报记者采访时分析，“提人阵”既没有强大的生产力作为支撑，又没有外部支援，无法持续与埃塞政府军抗衡。

民族矛盾激化是导火索

埃塞俄比亚实行民族联邦制。张永蓬分析，这一制度使得该国各政党以民族为界，虽然“提人阵”所在的提格雷族一直以来处于主导地位，但其人口仅占埃塞总人口的8%，在执政联盟中人数也不占优势。在“提人阵”强势领导人梅莱斯·泽纳维去世后，其他民族对“提人阵”的统治日渐不满。占人口比例最多的奥罗莫族，联合阿姆哈拉族高举反对派大旗，要求提格雷人让权，双方爆发激烈冲突，导致2018年政府改组，代表奥罗莫族的阿比当选总理。

据英国广播公司报道，阿比上台后，解散了执政埃塞近30年的埃塞俄比亚人民革命民主阵线，成立新的政党“繁荣党”，“提人阵”拒绝参与政党合并，在政府中力量逐渐被边缘化。与此同时，阿比结束了与邻国厄立特里亚的长期领土争端，并在2019年获得诺贝尔和平奖。这些举动为阿比赢得了普遍赞誉，但激起了提格雷族的不安。提格雷领导人认为阿比的改革是企图摧毁埃塞的联邦体系。

2020年9月，提格雷越过中央政府举行区域选举，使两者的矛盾进一步激化。由于新冠肺炎疫情，阿比政府将原计划于今年举行的全国大选推迟一年。9月9日，提格雷州不顾联邦政府反对，执意按期举行地区议会选举。据英国广播公司报道，埃塞联邦议会将这一过程称为“非法”，自那时起，两方都将彼此称为“非法和违宪”。

“冲突的根本原因还是埃塞国内民族矛盾的激化。”张永蓬表示，阿比因疫情两次推迟大选，被“提人阵”认为是延长统治的借口，再加上作为一直以来主导埃塞发展的政治力量，“提人阵”在阿比政府成立后一直受到压制，力量收缩至提格雷州，“提人阵”对此非常不满。冲突爆发后，阿比也希望借势铲除“提人阵”，维护现政府在埃塞的统治。

增加地区局势不确定性

国际货币基金组织预计，由于新冠肺炎疫情影响，2020年全球经济增速将大幅放缓。彭博社分析，此次提格雷军事冲突会使埃塞俄比亚的经济情况变得更糟，该国欧元债券的暴跌就是明证。政府向外部投资者开放电信和其他国有行业的计划也存在被打乱的风险，肯尼亚最大的银行已经暂停了在埃塞的扩张计划。

张永蓬也认为，冲突的长期化、持续化势必对经济发展造成不利影响，虽然政府军暂时胜利，但冲突很可能加剧民族仇恨，示威、恐怖袭击以后可能时有发生。

此外，冲突已从国内蔓延到埃塞边境。11月29日，厄立特里亚首都再次被提格雷地区发射的火箭击中。彭博社报道称，此前至少有3枚火箭从提格雷向厄立特里亚发射，“提人阵”借此表达对厄站在联邦政府一边的不满。

冲突还造成了严重的难民问题。据英国《卫报》报道，在冲突发生之前，提格雷地区已有约60万人依靠粮食援助，其中包括10万来自厄立特里亚的难民。冲突发生后，截至11月底，已有超过4.5万人越境至苏丹躲避战乱。联合国警告称，如果不恢复和平，这个数字将在6个月内达到10万人。联合国难民署发言人巴洛什12月1日在接受半岛电视台的采访时表示：“现在难民营内的粮食已耗尽，饥饿和营养不良将成为真正的危险。”

张永蓬分析，此次冲突对周边地区的影响短期内不会显现出来，但中长期来看会增加地区局势的不确定性。“埃塞俄比亚与厄立特里亚关系正常化后，非洲之角的经济活力被激发出来，该地区保持了较好的发展态势。一旦埃塞政局动荡，非洲之角的稳定局势也将被打破。此外，埃塞一直是打击索马里青年党的主要力量，国内政局不稳会给青年党以可乘之机。这些对地区局势都是非常不利的。”

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