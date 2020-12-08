拉马福萨号召各方支持非洲大陆自由贸易区

人民网约翰内斯堡12月7日电（王磊）据南非政府消息，非盟轮值主席、南非总统拉马福萨在5日主持由非洲联盟召开的非洲大陆自由贸易区第13届首脑特别会议时呼吁各方支持非洲大陆自由贸易区。

拉马福萨表示，非洲是世界上增长最快的市场之一，预计有超过10亿消费者。即将于2021年1月开始运作的非洲大陆自由贸易区将为非洲人民带来更多发展机会，吸引更多国际投资来到非洲，并有助于加快非洲经济复苏。

据悉，非洲大陆自由贸易区旨在加速非洲内部贸易，提升非洲在全球市场的贸易地位，核心是寻求贸易自由化、建立价值链和克服基础设施不足的发展方式。目前在非盟55个成员中，除厄立特里亚外，已有54个成员签署了该自贸协定。

为了使非洲大陆自由贸易区取得成功，拉马福萨强调必须应对面临的政治和社会经济挑战。“我们必须解决贫困、不平等和欠发达等问题，必须解决安全和不稳定问题，这些问题正在给非洲人民造成难以言喻的痛苦，阻碍我们充分发挥潜力，”他说，“我们必须积极实现2063议程的愿景，坚定实现可持续发展目标的决心。”

受疫情等原因影响，非洲大陆自由贸易区协定从原计划的2020年7月1日推迟至2021年1月1日正式开始实施，届时将完成新机制下的第一笔交易，也意味着非洲大陆自贸区的正式启动。

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