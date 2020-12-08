林火侵袭澳大利亚世界自然遗产岛屿

澳大利亚昆士兰州被列为世界自然遗产的弗雷泽岛遭受林火侵袭数周，政府6日通知岛上居民尽快撤离。

【燃烧7周】

弗雷泽岛地处澳大利亚东北沿海。路透社报道，林火大约7周前开始燃烧，起因是有人违规点燃篝火。上周天气炎热加剧火势蔓延。

昆士兰州消防和紧急情况部门6日下午在社交媒体发布提示：“尽快撤离是最安全选项，否则不久后驾车太危险，快乐谷镇范围内的任何人都应该离开那里。”

昆州消防和紧急情况部门主管布赖恩·考克斯7日说：“现在情况非常危险，消防员可能无法阻止火势蔓延。”

超过90名消防员、38辆车和17架飞机参与灭火，包括昆州一架用于林火季灭火的消防飞机。邻近的新南威尔士州派遣一架消防飞机支援弗雷泽岛。

弗雷泽岛是世界最大的沙岛，岛上的热带雨林在沙土中生长，极具生态研究价值。联合国教科文组织1992年把弗雷泽岛列入世界自然遗产名录。

美国有线电视新闻网2日报道，大火迫使岛上游客和景区员工撤离，当时的过火面积达7.6万公顷。德新社7日报道，林火烧毁岛上超过一半面积。

【惨痛回忆】

昆州消防和紧急情况部门说，他们目前在应对州内48处火灾。

这让人想起澳大利亚在上一个林火季的惨重损失。那轮林火从去年9月开始肆虐，直至今年2月才最终扑灭，过火面积超过11.5万平方公里，30多人死亡，数以千计房屋焚毁。澳大利亚总理斯科特·莫里森把那轮林火季称为“黑色夏季”。

美国有线电视新闻网报道，澳大利亚过去数十年来越发炎热、干燥，给林火的发生提供了有利条件。

世界野生生物基金会本月7日发布报告，去年夏季，澳大利亚超过6万只考拉在林火中死亡、受伤或无家可归。

基金会澳大利亚分支主管德莫特·奥戈尔曼说：“对一个在澳大利亚东部地区数量不断减少、面临灭绝的物种而言，6万这一数字具有毁灭性。”

这份报告还说，总计将近30亿只动物受林火影响，包括1.43亿只哺乳动物、24.6亿只爬行动物、1.81亿只禽类动物和5100万只蛙类动物，其中不乏珍稀动物和濒危物种，例如澳大利亚“国宝”袋鼠和考拉。（杜鹃）（新华社专特稿）

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