法国努力应对经济难题（国外经济观察）

法国经济与财政部长勒梅尔近日表示，法国经济有望在2022年底恢复到疫情前水平。分析认为，法国政府出台了加大企业援助、推出重振计划等一系列举措，积极应对经济难题，由于疫情的不确定性依然很大，经济目标的达成恐需较长时间。

为应对危机，法国3月以来已投入4700亿欧元用于紧急救助，为陷于困境的企业提供税收减免和补贴，其中约860亿欧元已经支出，剩余的是国家担保。勒梅尔表示，为帮扶因新一轮“封城”受打击行业，政府每月支出达150亿欧元。

受益于“非全时失业”计划，所有因行政措施关闭的行业都可以向政府申请减少员工工作时间，员工的损失可获得补偿。团结基金发放的范围和力度也将进一步扩大，因行政措施关闭的企业可得到每月最高1万欧元的政府补贴；企业还可以在2021年6月30日之前申请获得国家担保贷款。

高校学生也是重点扶持对象。法国政府计划投入5000万欧元，在高校增设2万个就业岗位，招募对象为在校的大三学生和研究生。同时支出近5600万欧元，用于向困难学生发放紧急经济救助。

为寻找新的经济增长点、促进经济复苏与转型，法国政府今年9月推出总额约1000亿欧元的重振计划，其中约350亿欧元用于提升产业竞争力，约350亿欧元用于就业、培训等社会发展保障，约300亿欧元用于推动绿色能源发展。法国总理卡斯泰表示，该计划有望在2021年创造16万个工作岗位。

自11月28日起，法国开启“解封”三步走计划。目前，在严格遵守防疫标准的前提下，售卖非必需品的商店获准重新营业，但营业时间不得晚于21时。按照政府计划，自12月15日起，如果每日新增确诊病例在5000例以下，电影院、剧院、博物馆将重新开放。自明年1月20日起，如果每日新增确诊病例保持在5000例以下，将实施第三阶段“解封”。体育馆和餐馆将恢复开放，宵禁解除，高中全面复课，大学将在高中全面复课15天后复课。

《费加罗报》的文章分析称，鉴于疫情带来的不确定性对法国2021年上半年之前的经济状况将有较大影响，政府设想的经济强劲复苏场景面临一定困难，经济恢复至疫情前水平可能需要更长时间才能实现。

（本报巴黎12月7日电）

《 人民日报 》（ 2020年12月08日 17 版）

(责编：杨光宇)