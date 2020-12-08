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“对人类减贫事业的巨大贡献”（我看中国脱贫攻坚）

本报驻俄罗斯记者  殷新宇

2020年12月08日05:28  来源：人民网－人民日报
 

　　“上世纪90年代中期以来，每年我都会去中国几次。”俄罗斯学者、俄罗斯—中国分析中心主任谢尔盖·萨纳科耶夫日前在接受本报记者采访时表示：“中国拥有发达的交通网络。我相信，看到中国基础设施发展成就的人，都会心生钦佩。”

　　近年来，萨纳科耶夫到访过中国中西部一些贫困地区。“我亲眼看到，很多民众的生活大大改善。在城市，昔日住在棚户区的很多人搬进了现代的公寓楼；在乡村，很多富裕起来的农民建起了新房。时髦漂亮的衣服填充了人们的衣橱，环保舒适的交通工具代替了过去破旧的车辆。”

　　2019年，萨纳科耶夫再次访问河南洛阳。11年前，他和几位朋友在龙门石窟前合影，此次他们又在原地拍了照片。萨纳科耶夫说，这次重访洛阳，看到城市里建筑林立，公园和道路增多了，“特别是中国年轻人变得更加自信。”

　　萨纳科耶夫说，中国经济社会不断取得新的发展成就，促使他深入思考其中原因。“我坚信，能取得这些可喜的发展变化，关键在于中国共产党的领导。中国共产党坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，中国的发展以人民为中心。”

　　在萨纳科耶夫看来，中国走出了一条符合自身国情的减贫道路。“中国特色社会主义制度具有显著优势，为中国彻底消除绝对贫困提供保障。中国如期打赢脱贫攻坚战是对人类减贫事业的巨大贡献。”

　　萨纳科耶夫表示，俄罗斯与中国都坚定支持多边主义，应当进一步加强合作，促进“一带一路”倡议和欧亚经济联盟更紧密对接，进一步提升两国民众福祉。

　　（本报莫斯科12月7日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年12月08日 03 版）
(责编：杨光宇)
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