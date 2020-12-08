“中国坚持扩大对外开放，积极维护全球产业链供应链稳定畅通，推动了世界经济复苏。”比利时泽布吕赫港务局荣誉副总裁文森特日前在接受本报记者采访时表示，中国拥有优良的营商环境、开放的市场以及巨大的内需潜力，为各国企业带来重要发展机遇。

泽布吕赫港是比利时的主要集装箱门户港和西北欧地区的重要枢纽港。新冠肺炎疫情对全球航运业冲击严重，但中国与泽布吕赫港的航运贸易一直没有中断。日前，首批出口欧洲的7000多辆中国制造的特斯拉汽车已部分抵达泽布吕赫港，将运往德国、法国、意大利、西班牙等欧洲国家进行销售。“持续发展的航运贸易反映出中国与欧洲之间的紧密联系，跨境电商的蓬勃发展也起到很大作用。”文森特注意到，今年前三季度，中国网络零售额超过8万亿元，同比增长9.7%，“中国电商市场规模之大、增长之快，让全球企业为之振奋。”他认为，欧中双方加速开通货运航线和货运班列、开展港口海运合作，为欧中跨境电商发展开辟了新通道。

近年来，泽布吕赫港务局与中方伙伴共同发起“丝绸之路”运营中心、加入中欧班列路线、与中远海运港口公司签署集装箱码头特许经营权协议……港务局与中方合作日益密切。文森特经常到中国出差。“每次参观交流都能发现潜在的合作机会，这就是中国市场的魅力。”

今年11月，文森特随泽布吕赫港务局代表团再次参加中国国际进口博览会。“港务局本次参展收获满满，与很多物流企业建立了进一步联系，开拓了参与共建‘一带一路’的机会。”文森特认为，中国是全球最大和最具潜力的消费市场，具有巨大增长空间，为全球市场带来活力。以泽布吕赫港所在的西佛兰德省为例，该省出口高品质的蔬菜、猪肉以及啤酒、手工巧克力等。得益于中国对高品质商品的需求增加，西佛兰德省的中小企业将更多优质产品销往中国市场。

文森特表示，中国连续举办服贸会、进博会等一系列重大经贸盛会，这是促进全球贸易合作、实现互利共赢的有效举措，体现出中国坚定支持经济全球化、全面扩大对外开放的决心。中国出台多项政策营造内外资企业一视同仁、公平竞争的市场环境，为外商投资中国提供更多机会和便利。“随着中国加快构建新发展格局，将有更多外资企业进入中国市场，与中国市场共发展。”

（本报布鲁塞尔12月7日电）

《 人民日报 》（ 2020年12月08日 03 版）

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