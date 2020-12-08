据中国海关数据统计，今年前8个月，中国和巴拿马贸易额累计达51.12亿美元，同比增长4.2%。另据巴拿马总审计署数据显示，上半年，巴拿马牛肉对华出口额同比增长105.7%。巴拿马经济学家埃迪·塔彼罗在接受本报记者采访时表示，在国际贸易受到新冠肺炎疫情严重冲击下，巴中经贸逆势上扬，得益于两国共建“一带一路”取得的积极进展。

塔彼罗指出，拉美地区物产丰富，但因基础设施相对落后，区域贸易受到影响。共建“一带一路”不仅有利于充分挖掘拉美地区产业优势，也有助于改善拉美基础设施建设，降低物流成本，增强域内国家间互联互通，推动拉美各国与其他地区国家间的贸易往来，为拉美经济发展带来更多投资机遇。

“共建‘一带一路’秉持共商共建共享原则，服务广大沿线国家和地区，推动各方实现互利共赢。”塔彼罗说，中国是巴拿马运河第二大用户，也是科隆自贸区最大的商品供应国。目前，科隆自贸区已吸引了50多家中国企业入驻，为中国企业开拓拉美市场提供了便利，也为包括巴拿马在内的拉美各国创造了许多就业岗位。“中国真心诚意与沿线国家和地区共享发展成果，参与共建‘一带一路’让拉美民众受益匪浅。”

塔彼罗表示，在抗击疫情过程中，共建“一带一路”的重要性进一步凸显。中国向“一带一路”沿线国家和地区提供力所能及的物资和技术支持，携手各国共克时艰。共建“一带一路”有利于稳定全球产业链供应链，改善国际贸易环境，推动全球治理体系改革。各方应加强团结合作，共谋发展。

（本报里约热内卢12月7日电）

《 人民日报 》（ 2020年12月08日 03 版）

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