中国防控疫情经验值得借鉴（国际论坛）

新冠肺炎疫情给拉丁美洲国家带来许多困难，很多国家仍在同病毒作不懈斗争。疫情暴露出拉美一些国家经济社会发展中的薄弱环节。在地球的另一端，中国提供了弥足珍贵的疫情防控经验，值得同为发展中国家的拉美各国学习借鉴。

为什么中国能在短时间内控制住疫情、恢复经济社会秩序？我认为，国家治理能力和信息技术的应用是关键所在。

中国共产党和中国政府强大的执政能力、高效的动员能力，是中国有效防控疫情的根本保证。在中国共产党的坚强领导下，全体中国人民迅速行动，投入到这场疫情防控阻击战中。在很短时间内建起新冠肺炎专门收治医院、方舱医院等，民众遵照防疫建议进行居家隔离、佩戴口罩等，展现了中国应对公共卫生危机的能力。

中国的技术力量为防控疫情立下功劳。中国率先通过智能手机把先进的定位技术与应用程序相结合，利用大数据进行轨迹追踪和溯源分析，研判疫情形势，帮助有效遏制疫情。发达的电子商务和高效的物流运输，让很多人可以不用外出就能保证基本的生活供应，从而有效推动居家隔离，避免更多感染情况发生。利用机器人为患者送药和食物、用无人机“空中喊话”进行宣传劝导等，为防控疫情提供了支持。

疫情给全球带来巨大的生命和经济损失，面对公共健康危机，没有哪个国家能够独善其身，国际合作的重要性进一步凸显。一些国家的政客把科学问题政治化，借疫情搞污名化。科学问题不应被意识形态化，但不幸的是，这些政客出于根深蒂固的意识形态偏见，不断借题发挥，加剧了人类与病毒作斗争的困难。

秘鲁与中国之间的合作是拉中抗疫合作的典范。秘鲁发生疫情后，中国政府向秘鲁捐赠了大量防疫物资，并应邀派出医疗专家组，为秘鲁的防疫工作提出建议，协助秘鲁完善抗疫举措，提高病患救治水平。中国承诺将新冠肺炎疫苗作为全球公共产品，并加入“新冠肺炎疫苗实施计划”，充分展现出负责任的大国形象。

中国是许多拉美国家的主要贸易伙伴。中国经济率先复苏，实现正增长，为拉美地区疫情防控、经济复苏注入了信心和动力。后疫情时代，更多拉美国家有望加入共建“一带一路”合作，拉中合作将会全方位推进。

（作者为秘鲁国立圣马科斯大学东亚问题专家、《新冠肺炎疫情对拉丁美洲的影响及拉美与中国的互动》作者之一）

《 人民日报 》（ 2020年12月08日 03 版）

(责编：杨光宇)