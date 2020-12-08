“非中人民深厚友谊的体现”

在坦桑尼亚达累斯萨拉姆港升级改造项目施工现场，中国工程师与当地工人探讨焊接工艺。

新华社发

由中国葛洲坝集团有限公司承建的纳米比亚沃尔维斯湾至阿兰迪斯铁路修复升级项目11月底正式开工。图为施工方陪同业主和监理在施工现场检查铁轨、道岔。

葛洲坝集团纳米比亚有限公司供图

稳步推进共建“一带一路”项目、加班加点生产医疗物资，坚守岗位保障当地供应……面对疫情挑战，在非洲中资企业通过各种方式积极支持当地抗击疫情，推动共建“一带一路”项目落地生根，为当地生产生活秩序稳定恢复作出贡献。

“促进跨境贸易便利化，带动沿线经济发展”

近日，由中国葛洲坝集团有限公司承建的纳米比亚沃尔维斯湾至阿兰迪斯铁路修复升级项目举行了开工仪式。据介绍，项目全线铺设米轨，目前的基础设施使用了近百年，陈旧老化，火车运行速度不超过40公里每小时。此次中企承建的修复升级项目包括全线路基加宽、加固和升级改造，平交道升级改造，更换道碴、轨枕、钢轨和道岔等。项目完工后，铁路运输能力将达到轴重18.5吨，客运100公里每小时，货运80公里每小时，符合南部非洲发展共同体的铁路运输能力要求。

纳米比亚工程、运输部部长约翰·穆托瓦在开工仪式上说，作为连接纳米比亚最大港口沃尔维斯湾的主要铁路干线，项目建成后将显著提高内陆城市及边境至沃尔维斯湾的运输能力，“促进跨境贸易便利化，带动沿线经济发展”。

11月30日，津巴布韦总统姆南加古瓦再次来到中国援建的新议会大厦项目参观，对项目施工进度及津中双方工作团队的配合感到非常满意，对施工方努力克服新冠肺炎疫情影响、积极复工复产表示钦佩，期待项目早日建成并投入使用。

津巴布韦新议会大厦是中国在南部非洲最大的援建项目。施工方上海建工集团援建津巴布韦议会大厦项目经理表示，项目部多措并举加强内部施工管理和疫情防控工作，逐步恢复部分当地人员进场施工，中方技术人员也从10月开始恢复派遣，有力推动了项目施工正常化。

“增强了我们战胜疫情的信心和力量”

在位于马里首都巴马科的人福非洲药业股份有限公司的生产车间里，经过灌装、封口、检测等多道工序，一瓶瓶医院急需的注射液完成下线，发往各地。

受疫情影响，西非多国关闭边境，马里进口药品市场供给面临巨大缺口。由湖北人福医药集团与中非发展基金在马里共同投资的人福非洲药业股份有限公司是西非地区建设标准最高的现代化药厂之一。自2015年投产以来，药厂在马里建起3条药品生产线。疫情防控期间，药厂全力保障正常生产，为马里、布基纳法索、科特迪瓦、塞内加尔等国家提供了大量抗疫所需的基础药品。

人福非洲药业股份有限公司总经理李文胜介绍说，在保障员工健康安全的情况下，公司克服停电、采购困难等难题，全体员工坚守岗位、加班加点，使生产流程正常运转，药品供应得到保障。“困难时刻，中国企业展现责任担当。”马里医生特拉奥雷·艾利欧说，当地卫生系统有了这些基本药品，可以挽救更多生命，“中企的坚守，增强了我们战胜疫情的信心和力量”。

10月初，往返中非之间的“通济门”轮抵达喀麦隆杜阿拉，将从这里装货返回中国。靠港后，中国船长为当地代理瓦夫送上了防疫物资。据介绍，南京远洋运输股份有限公司了解到非洲多地合作伙伴缺少抗疫物资后，决定在航线沿途协调购买防疫物资，除一部分留作自用外，其余全部赠送给非洲当地的港口代理、码头工人和客户等。船员们还通过发放宣传资料、提供培训等方式，帮助当地员工了解防疫知识，做好自身防护。

“中国企业是我们的好伙伴和真朋友”

加纳的日常电力供应较为紧张，首都阿克拉的一些地区常常一周停电两三天。为最大可能保障该国电力供应，今年二季度以来，深能安所固电力（加纳）有限公司（以下简称“深能安所固”）全开满发，供应了加纳全国25%的电力。

深能安所固由深圳能源集团股份有限公司与中非发展基金共同投资，负责在加纳建设运营一座总装机560兆瓦的电厂，占加纳全国装机容量10%以上。为更好提升电力供应能力，公司于今年年初启动了联络变项目建设。疫情防控期间，公司与合作方密切沟通，通过远程实时指导场内人员、分批提前采购设备、抽调技术岗位人员加班参与施工等，4个月就完成了项目建设，实现了零事故、零感染。

“中加携手建设电厂，是非中人民深厚友谊的体现，提升了加纳人民抗击疫情、稳定生产的信心。非中加强团结协作，一定能战胜疫情。”加纳能源部部长约翰·阿梅乌表示，疫情防控期间，该项目快速建成并投入使用，不仅提高了加纳主电网的稳定性，还将为周边国家提供输电服务。

中非发展基金董事长宋磊对本报记者表示，中非发展基金积极对接非方具体需求，采取多种措施支援非方抗疫，并努力创造条件推动重点领域复工复产。目前，相关各项目基本已恢复经营生产。

在尼日利亚，福田汽车尼日利亚公司同合作伙伴加强沟通协作，助力当地抗击疫情、加快复工复产。尼日利亚姆提普消费品有限公司采购经理帕亚尔提说：“中国朋友全力帮助我们抗击疫情、恢复经济，令我们非常感动。中国企业是我们的好伙伴和真朋友。”

《 人民日报 》（ 2020年12月08日 03 版）

(责编：杨光宇)