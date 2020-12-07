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王毅同美中贸易全国委员会董事会代表团举行视频交流

2020年12月07日20:33  来源：新华社
 

　　新华社北京12月7日电（记者马卓言）国务委员兼外长王毅7日在京同美中贸易全国委员会董事会代表团举行视频交流。

　　王毅表示，当前中美关系正处于一个关键的历史当口。习近平主席在向拜登当选总统发去的贺电中指出，“推动中美关系健康稳定发展，不仅符合两国人民根本利益，而且是国际社会的共同期待。希望双方秉持不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的精神，聚焦合作，管控分歧，推动中美关系健康稳定向前发展，同各国和国际社会携手推进世界和平与发展的崇高事业”。这是中方对下阶段中美关系的主张和期许，也希望能成为美国各界越来越多有识之士的共同认知。当务之急是，双方应一道努力，排除各种干扰阻力，实现中美关系平稳过渡。同时，沿着符合两国和两国人民共同利益的方向，争取使下一阶段的中美关系重启对话、重回正轨、重建互信。

　　王毅就推动中美关系健康稳定发展提出五点建议。

　　一是端正战略认知。美方一些人固守陈旧的冷战思维和意识形态偏见，从零和博弈角度看待中国发展和中美关系，把中国视为对手甚至敌人，攻击中国人民选择的制度和道路，对中国进行全方位遏制，甚至鼓吹搞“脱钩”和“新冷战”，这是犯了历史性、方向性和战略性错误。期待并相信美国的对华政策迟早也应回归客观和理性。

　　二是加强沟通对话。中美应开启各层级对话，任何问题都可以拿到桌面上来谈。中方的对话大门随时敞开，双方可以梳理形成对话、合作、管控分歧三份清单，为从整体上厘清、维护和发展中美关系提供更清晰的脉络。

　　三是拓展互利合作。面临疫情蔓延、经济衰退等重大全球性挑战，中美两国应该同舟共济，展现责任与担当。中美完全可以在应对疫情、推动经济复苏、应对气候变化等方面找到合作切入点。

　　四是管控矛盾分歧。双方存在分歧和不同看法很自然，关键是要相互尊重。尊重彼此的历史文化传承，尊重彼此的核心利益和重大关切，尊重彼此人民作出的制度和道路选择。对于一时解决不了的问题，要本着建设性态度加以管控，避免激化升级影响中美关系大局。

　　五是改善民意氛围。双方应当支持鼓励两国立法机构、地方、工商界、智库、院校、媒体、青年之间加强友好交往，加深相互了解，厚植两国关系的社会民意基础。

　　与会美方代表表示，美国工商界支持美中双方加强对话，重建双边互信，推动两国关系重回正轨，期待在中国新发展格局中发挥更大作用。希望未来美新政府采取积极举措，使美中关系能够朝着正确方向发展。美中贸委会愿为此发挥积极作用。

(责编：白宇)
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