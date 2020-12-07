蓬佩奥声称对中方统战部官员实施签证限制 中方：坚决反对

人民网北京12月7日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹主持今日例行记者会。记者会实录如下：

中国新加坡双边合作联委会第十六次会议、中新苏州工业园区联合协调理事会第二十一次会议、中新天津生态城联合协调理事会第十二次会议和中新（重庆）战略性互联互通示范项目联合协调理事会第四次会议将于12月8日以视频方式举行。中共中央政治局常委、国务院副总理韩正将同新加坡共和国副总理王瑞杰共同主持上述会议。

中新副总理级双边合作机制是中新两国最高层级的机制性沟通渠道，按惯例每年在两国轮流举行，对深化中新互利合作、服务两国经济社会发展发挥了重要作用。受新冠肺炎疫情影响，双方决定以视频方式举行今年的会议。双方还将举行两国建交30周年相关庆祝活动。

新加坡是中国的友好邻邦，中新关系一直保持良好发展势头。双方高质量共建“一带一路”合作成效显著，各领域合作深入发展。面对新冠肺炎疫情，两国守望相助，及时开展联防联控合作，率先开通人员往来“快捷通道”，共同确保产业链供应链畅通，抗疫合作已经成为中新两国合作新亮点。

我们希望通过此次机制会议为下一阶段中新合作作出新的规划和指引，推动两国经济在后疫情时期更快更好复苏发展，实现两国更大互利共赢。

总台央视记者：美国国务卿蓬佩奥12月4日发表声明，宣布对中方统战部官员实施签证限制。同日，蓬佩奥发表声明，宣布终止5个中美文化交流项目。中方对此有何评论？

华春莹：中方坚决反对、强烈谴责蓬佩奥之流对中国政治制度的恶毒攻击以及美方对中美人文交流活动的进一步限制。

必须指出，美国一些反华势力顽固坚持冷战思维，妄图挑动中美意识形态对立，进一步破坏中美关系。这种作法完全违背中美两国人民的根本利益，违背历史发展潮流，注定是枉费心机。

中方将继续采取必要措施坚决维护自身主权安全发展利益。

新华社记者：我们看到，土耳其外交部最近发表声明说，土耳其首列对华出口商品货运班列12月4日从伊斯坦布尔启程前往中国西安。这是2019年11月中欧班列首次途经土耳其以来，首列自土耳其出发、满载出口商品的班列。请问这个班列什么时候能够抵达中国？在当前形势下这个班列有什么重要意义？

华春莹：你非常敏锐地关注到了这个消息。我们对土耳其首列对华出口商品货运班列启程来华表示热烈欢迎。这个货运班列是12月4日从伊斯坦布尔出发，运载42个集装箱，将跨越8693公里，在大概12天后，也就是下周抵达中国西安。

新冠肺炎疫情发生以来，全球物流不畅，贸易出现萎缩。在此背景下，陆路运输通道展现出强大动能，促进了货物和服务的跨境流动和企业复工复产，很好地发挥了国际运输新动脉的作用。中欧班列在疫情期间开行数量逆势增长，已经成为沿线各国抗疫合作的“生命通道”、“命运纽带”和稳定国际供应链的“钢铁驼队”。对华出口商品货运班列的运行，我们相信必将进一步带动沿线国家经济复苏，加强交通、贸易和文化纽带，更好服务沿线各国人民。

这次对华出口商品货运班列的运行生动地诠释了中国对外开放和中国机遇。中国正在积极构建新发展格局，中国市场潜力必将充分激发，为各国创造更多需求。现在中国人均国内生产总值已经突破1万美元，有超过4亿中等收入人口，许多国际机构预计今年中国商品零售市场规模将达到6万亿美元。中国经济的不断发展，中国人民对美好生活的不断向往，必将对来自世界各地更加多样化高品质的产品、技术、服务产生更多需求，为各国提供更广阔的机遇，也为世界经济复苏发展提供更强劲动力。我们欢迎各国抓住机遇，同中国进一步加强互利共赢的合作。

《北京日报》记者：嫦娥五号在顺利完成月球表面自动采样后，于昨天（12月6日）凌晨实现上升器与轨道器组合体成功交会对接，月球样品容器已安全转移至返回器中，准备择机返回地球。此前，俄罗斯总理米舒斯京向中国表示祝贺，并表示这是中国航天计划的一个阶段性成就，愿加快推进两国航天合作。中方对此有何评论？

华春莹：嫦娥奔月是中华民族的千年梦想。16年来，随着中国探月工程的实施，这一梦想正在成为现实。连日来，我和大家一样，都在持续密切关注着嫦娥五号的一举一动：从嫦娥五号探测器成功落月到完成月球表面自动采样，到上升器月面点火实现地外天体起飞，再到上升器与轨道器返回器组合体交会对接与样品转移。我们看到，它们在距离地球38万公里之外的月球轨道上、在茫茫宇宙中精准找到彼此，实现了最浪漫的“太空之吻”和“深情拥抱”。现在轨道器返回器组合体已与上升器成功分离，进入环月等待阶段，准备择机返回地球。中国探月全线的工程师、科学家们勇于探索、攻坚克难，付出了艰辛的努力，我们全中国人民都在为中国探月科研人员的努力和智慧而骄傲和感动。

这次嫦娥五号探月工程得到包括俄罗斯等国在内的世界各国和国际社会的高度关注和祝福，我们对此表示感谢。中国一贯致力于和平利用外空，积极开展有关国际交流与合作，分享航天发展成果。中国将继续本着为全人类谋福利的精神，以开放包容姿态推进国际合作，促进外空探索和和平利用。

现在嫦娥五号正在回家的路上。我们期待嫦娥顺利平安凯旋。

总台央广记者：上周五，联合国安理会举行了“联合国同非盟合作”高级别视频会议。中方认为，在新冠肺炎疫情大流行背景下，联合国该如何帮助非洲渡过难关？

华春莹：新冠肺炎疫情发生以来，联合国积极呼吁国际社会加强团结合作，共同遏制和缓解疫情，作出很多努力。中方一直坚定支持联合国系统特别是世界卫生组织发挥关键领导作用，加强国际合作和国际联防联控，共同构建人类卫生健康共同体。此次疫情背景下联合国呼吁同非盟加强合作，中方积极支持有关倡议。

12月4日，王毅国务委员兼外长作为习近平主席特别代表出席了安理会举办的“联合国同非盟合作”高级别视频会议。在这次会议上，中方就联合国采取积极举措帮助非洲渡过难关提出四点“中国建议”。一是支持非洲人民团结抗疫。积极促进新冠疫苗在非洲国家的可及性和可担负性，打通物资、药品和疫苗配送“最后一公里”的交通瓶颈，支持非洲强化公共卫生防控体系。二是支持非洲人民建设和平稳定家园。协调推进非盟“消弭非洲枪声”倡议和古特雷斯秘书长关于全球停火倡议。三是支持非洲人民开辟普遍繁荣愿景。将消除贫困作为首要目标，支持非洲自贸区建设。发达国家应该在官方发展援助、减免债务、技术转让等方面迈出更多更实的步伐。四是支持非洲人民共享全球治理成果。联合国应当在规则制定、资源分配、职员分布等方面进一步反映非洲国家的需求和利益，提升非洲国家的代表性和发言权。在处理非洲问题时，应当尊重非洲人民的意愿，发挥非盟等区域和次区域组织的作用。

中国一直是非洲国家的真朋友、同路人。为了支持非洲抗击新冠肺炎疫情，习近平主席倡议同非洲国家领导人共同召开中非团结抗疫特别峰会，一致决定加强团结抗疫共同行动。中国向非洲国家派出医疗专家组和医疗队，向几乎所有非洲国家提供急需的抗疫物资。中国将继续为非洲人民拥抱和平提供鼎力支持，为非洲国家赶上现代化的列车助一臂之力。我们也将继续在国际舞台为非洲国家仗义执言，共同构建更加紧密的中非命运共同体。

法新社记者：法方上周五就中国拒绝接受由联合国主导的赴新疆调查团一事表达担忧，中方对此有何回应？

华春莹：我看到有关报道，但还需要核实你提到的有关报道的真伪。

对中方来讲，我们一直欢迎各国朋友都去新疆实地了解新疆近些年来的发展变化，来看看我们新疆各族人民享受的安居乐业的生活。从2018年底以来，包括法国在内的90多个国家团组、共有上千人都去新疆进行了参观和访问，他们都见证了新疆繁荣稳定的局面，也都纷纷称赞新疆的反恐和去极端化工作经验值得学习和借鉴。就在不久前，还有20个阿拉伯国家及阿盟驻华使节和外交官访问了新疆。外国朋友只要去过新疆，都会坚定相信并且明确指出，外界特别是个别西方媒体和西方政客关于中国新疆人权状况的谎言和指责是毫无根据的。

我们欢迎包括欧洲在内的各国人士去新疆访问，但是必须指出，我们坚决反对任何国家借涉疆问题搞政治操弄，打着人权旗号干涉中国内政，坚决反对对中国搞有罪推定式的所谓“调查”，反对在反恐问题上搞双重标准。只要不抱这些恶意偏见，只要抱着真正希望去了解新疆、更好认识新疆的目的，我们都热情欢迎，也愿意积极提供必要便利。

深圳卫视记者：指数编制公司富时罗素5日通过母公司伦敦证券交易所集团的发言人称，决定自12月21日起在其全球指数等部分产品中删除8家被美政府列名的中企股票，后续可能视美调查结果删除更多企业股票。中方对此有何评论？

华春莹：我们注意到你说的情况，这显然是受到了美国政府相关行政命令的影响。

中方此前已经就美方炮制所谓中方涉军企业名单做出评论。我愿意再次重申，中方坚决反对美方无端打压中国企业。美方所作所为严重违背美方一贯标榜的市场竞争原则和国际经贸规则，必将损害各国投资者利益，也会损害美国国家利益和自身形象。

中方敦促美方停止将经贸问题政治化，停止滥用国家力量、泛化国家安全概念打压外国企业的错误行为，中国政府将继续坚定维护中国企业的正当合法权益。

现在中国资本市场开放程度正日益提升，国际投资者配置中国公司股票日趋便利，个别企业不在一些国际指数之内，并不妨碍国际投资者通过其他多种方式投资于这些企业。

总台央视记者：据报道，4日，德国外长马斯接受采访时称，需达成一项升级版的伊朗核协议，进而对伊弹道导弹计划也加以限制。中方对此有何评论？

华春莹：当前，伊朗核问题局势正酝酿重要变化，高度复杂敏感。中方认为，无论形势如何发展，继续维护和执行好伊核问题全面协议，应该是任何伊核问题政治外交解决方案的基本前提。我们希望各方着眼大局，始终保持冷静克制，进一步巩固维护全面协议的共识，并推动美方尽快无条件重返全面协议并恢复履约，包括解除所有相关制裁。当然，全面协议不可能解决所有地区安全问题。中方已建议另辟中东海湾地区多边对话平台，通过平等协商解决各自关切，就维护地区和平稳定形成新共识。

路透社记者：路透社引述消息人士的话报道称，美国准备制裁至少12名中国官员，因为他们涉及取消香港立法会议员资格一事。制裁对象包括中国全国人大官员、中国共产党官员和香港官员，有关决定最早可能于美东时间周一宣布。中方对此有何评论？

华春莹：你提到的所谓制裁还没有正式公布。如果报道属实，你可以想见中方的立场。中方已经多次表明，中方一直坚决反对、强烈谴责美方借香港问题干涉中国内政、对中方人员进行所谓制裁，我们已就此多次向美方表明严正立场并作出正当、必要回应。

我想重申，中国全国人大常委会根据宪法、香港基本法和香港国安法有关规定，就香港特区立法会议员资格问题作出决定，是坚持和完善“一国两制”制度体系的必然要求，也是维护香港法治和特区宪制秩序的必要之举，合法合理，不容挑战。

香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，任何外国无权说三道四、横加干涉。中方敦促美方立即停止插手香港事务，停止干涉中国内政，停止在错误的道路上越走越远。如果美方一意孤行，中方必将继续采取坚决反制措施，捍卫国家主权安全利益，维护中方人员合法权益。

我也想借这一机会多说几句，希望路透社也可以充分报道。公职人员宣誓效忠国家制度是国际惯例。据统计，在联合国193个成员国中，有177个国家在宪法中都明确规定了国家公职人员宣誓制度。在美国，国会议员必须效忠美国宪法；在英国，任何人拒绝效忠女王，将无法就任议员。作为中华人民共和国香港特别行政区公职人员、立法会的一员，当然必须要真诚地拥护《中华人民共和国香港特别行政区基本法》，效忠中华人民共和国香港特别行政区。我想，没有任何一个国家会对包括议员在内的公职人员违背誓言、背叛国家的行径视而不见。事实上，据我了解，美国国会和英国下议院历史上分别有20多名和50多名议员，因为违反议会规则、持双重国籍或者叛国而被取消资格。美国等个别国家在这一问题上对中国的无端指责，充分暴露了他们的双重标准。我们再次敦促他们认识其错误，立即停止干涉香港事务。

澎湃新闻记者：6日，美国副国务卿克拉奇发推特称，中国在破坏环境方面“独占鳌头”，各个国家、企业和公民必须要求中国停止其破坏性行为。中方对此有何回应？

华春莹：美国一些政客不断重复着早已被事实打脸的谎言，真实目的就是否认中国在环境保护和应对气候变化方面的成就，企图抹黑中国的国际形象，掩盖其自身破坏环境、阻碍国际环境治理进程的面目。

事实是什么？事实就是中国提前和超额完成了2020年气候行动目标。中国非化石能源占能源消费总量比重已经上升到15.3%，可再生能源装机已占全球的30%，在全球增量中占比44%，新能源汽车保有量已经占到全球一半以上。2000年以来，全球新增绿化面积的四分之一来自中国。中国还将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。这本身就进一步体现了中方愿与各国携手共建清洁美丽世界的美好愿景和构建人类命运共同体的责任担当。

中国一直在积极参与全球气候治理，是《联合国气候变化框架公约》的首批缔约国，并为达成《京都议定书》、《巴黎协定》及其实施细则作出重要贡献。就在前两天，法国宪法委员会主席、前外长、时任联合国气候变化巴黎大会主席法比尤斯撰文称，“中国在必不可少的与气候变化的斗争中曾经、正在并继续发挥作用”。“如果没有中国的积极支持，《巴黎协定》就不可能达成”。

美方显然在破坏环境问题上太过“谦虚”了，在这方面真正“独占鳌头”的恰恰是美国。作为全球累计排放温室气体最多的国家，美国既不批准《京都议定书》，又退出《巴黎协定》，否认自身约束性量化减排任务，拒绝为保护地球家园采取行动，彻底游离于全球减排体系和安排之外，严重阻碍了全球减排、促进绿色低碳发展等相关进程。美国是世界上最大的固体废弃物出口国和人均塑料消费大国，但拒绝批准《巴塞尔公约》，为全球塑料垃圾等治理进程设置障碍，并且将大量废弃垃圾转移至发展中国家，给当地和全球环境带来了极大危害。美方应该自己先照照镜子、正正衣冠、反躬自省，不要恶人先告状。

《中国日报》记者：据报道，皮尤研究中心近日在14个发达国家开展的民意调查显示，中国应对新冠肺炎疫情的表现好于美国。84%的人认为美国应对疫情不利。另据一项英国舆观公司和剑桥大学共同开展的民调显示，68%的中国受访者认为自疫情发生以来本国的社会凝聚力提高，这一比例在所有受访国家民众中最高，在美国仅19%民众持相同观点。我们还看到有报道说上个月有12%的美国家庭没有足够食品，一些免费领取食品的地点排出了长队。世界卫生组织总干事谭德塞日前表示，疫情展现了人类最好和最坏的应对能力，人们看到了科技发展和团结的精神，也看到了自私自利、转嫁责任及分裂的时刻。发言人对此有何评论？

华春莹：我也看到了你提到的有关报道。面对新冠肺炎疫情，中国政府始终坚持人民至上、生命至上。我们采取了最全面、最严格、最彻底的疫情防控措施，率先控制住疫情，率先实现复工复产。经此一役，全党全国各族人民的自信心和自豪感、凝聚力和向心力得到了极大增强，中国人民对中国共产党和中国政府的满意度和信任度都达到了历史新高。实践已经并将继续证明，中国交出的抗疫答卷经得起历史和时间的检验。

与此同时，我们这几天也在以沉重的心情关注着美国国内疫情形势发展的相关报道。我们对当前美国人民所处的困境表示慰问和同情。新冠肺炎疫情以一种特殊形式向世人表明，人类是休戚与共的命运共同体，唯有团结合作才能共克时艰。我之前也介绍过，中国不但做好自身的疫情防控，而且积极推动国际合作，向其他国家抗击疫情提供力所能及的帮助。我们也已向美国提供了很多抗疫物资。比如，中方向美国提供了口罩近400亿只，外科手套8亿多双，防护服约6亿多套。我们愿意继续与包括美国在内的国际社会加强抗疫合作，继续为他们提供力所能及的支持和帮助。因为我们相信，只有每一个国家彻底战胜了疫情，才能算人类彻底战胜了疫情。我们希望通过我们的团结与合作，能够尽快彻底战胜疫情。

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