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缅甸商机推介会召开

2020年12月07日15:45  来源：人民网-国际频道
 
中国—东盟商务理事会执行理事长许宁宁在缅甸商机推介会上发言。中国—东盟商务理事会供图
中国—东盟商务理事会执行理事长许宁宁在缅甸商机推介会上发言。中国—东盟商务理事会供图

人民网北京12月7日电（记者李欣怡）12月7日，缅甸商机推介会以线上线下相结合形式召开。会议由中国—东盟商务理事会与江西省贸促会联合主办。

中国—东盟商务理事会执行理事长许宁宁谈到，中国是缅甸最大的贸易合作伙伴，是缅甸重要的投资来源国。当前双方正在以守望相助的胞波精神合作抗疫，共同努力建设中缅命运共同体，积极增进经济合作，推动中缅经济走廊项目合作。他建议，当前中缅产业组织及企业加强对接，共同抓住RCEP生效后带来的发展机遇。

江西省贸促会会长刘煜在致辞中表示，江西省历来高度重视与东盟各国尤其是与缅甸的友好往来。此次会议旨在协助江西企业了解缅甸的经贸形势和商机，促进江西省与缅甸在基础设施和现代农业产业合作的基础上，加强制药和生物技术、信息通信技术、能源特别是可再生资源等产业的合作，协助企业找到合作商机，共同推动双方经贸领域务实合作。

会上，缅甸驻华大使馆商务参赞杜雪欣吴谈到，缅甸国内市场需求不断增大，拥有大量年轻的劳动力、丰富的自然资源和区位优势。目前，缅甸设立了包括农业及其相关服务，出口促进产业、电力部门、物流业、教育服务、医疗保健行业、经济适用房建设和工业园区的建立等优先投资领域，并已优化进出口程序，免除某些进出口商品的许可证，降低了贸易的技术壁垒，对进口的化肥、农业机械和工具、药品和原材料等免征商业税和关税。欢迎中国企业在缅兴业发展。

会上，缅甸中华总商会会长林文猛介绍了缅甸商机、可合作项目，表达了积极合作愿望。中国—东盟商务理事会与江西省贸促会签署了合作备忘录。

(责编：燕勐、刘慧)
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