综合消息：中东疫情持续蔓延 多国部署疫苗采购

新华社突尼斯12月6日电 综合新华社驻中东地区记者报道：中东地区新冠病例数连日来呈上升态势，多国开始部署疫苗采购及后续实施计划，部分国家在疫情下“艰难”复课复航。

沙特卫生部发言人穆罕默德·阿里6日表示，沙特将是首批引进新冠疫苗的国家之一，沙特将实施一个疫苗接种注册系统，供个人接种疫苗使用。他还强调，沙特在确保疫苗的安全性和有效性方面非常谨慎，疫苗必须得到有关专家委员会的批准。当天，沙特新增确诊病例187例，累计确诊358713例；累计死亡5965例。

埃及卫生部6日晚说，埃及境内当天新增新冠确诊病例418例，累计确诊118432例；累计死亡6771例。埃及航空公司首席执行官鲁什迪·扎卡里亚当天接受埃及媒体采访时表示，埃及航空公司已改装了两架波音777飞机，将用于新冠疫苗的冷链运输。

以色列卫生部6日公布的数据显示，该国当天新增确诊病例1133例，累计确诊344798例；新增死亡病例14例，累计死亡2915例。根据以色列新冠内阁的安排，以色列中学7至10年级自6日起复课。至此，以色列中小学各年级均已复课。以总理内塔尼亚胡6日在新冠内阁会议上表示，以色列新增病例正在“激增”，该国已进入第三波疫情，必须努力减少发病率。

阿尔及利亚6日宣布，该国新增确诊病例750例，累计确诊88252例；累计死亡2516例。阿尔及利亚从6日起恢复国内航班运营，而大部分国际航班仍暂停运营。阿尔及利亚暴发新冠疫情后，政府于3月起暂停所有国内和国际航班正常运营。

伊朗卫生部6日表示，该国当天新增新冠确诊病例11561例，累计确诊1040547例；新增死亡病例294例，累计死亡50310例。伊朗国家疫情防控指挥部发言人、卫生部副部长莱希表示当前防控指挥部实施的是“智能限制措施”，一旦发现疫情趋缓形势发生逆转，所有限制措施都将恢复。

巴勒斯坦卫生部网站6日公布的数据显示，当天新增新冠确诊病例2333例，累计确诊112035例；新增死亡病例17例，累计死亡922例。当地卫生专家们指出，目前巴勒斯坦学校的感染病例越来越多，因此必须在学校严格落实疫情防控措施。

还有一些中东地区国家6日更新了累计确诊病例数：伊拉克564200例，摩洛哥379657例，约旦240089例，阿拉伯联合酋长国176429例，科威特144369例，卡塔尔139908例，黎巴嫩137112例，阿曼124886例，突尼斯104002例，巴林87930例，利比亚86580例，苏丹19468例，叙利亚8320例，也门2078例。（执笔记者：潘晓菁；参与记者：郑思远、张淼、涂一帆、尚昊、王薇、李良勇、施洋、王峰、陈斌杰、冀泽、苏小坡、杨元勇、李碧念、黄灵、熊思浩、马意翀、王尚）

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