环球聚焦点丨中国量子计算新突破 外媒赞这是重要里程碑！

国际学术期刊《科学》12月4日公布了中国量子计算原型机“九章”的重大突破。

“九章”的问世，使中国成为全球第二个实现“量子优越性”的国家。

对于这一令人瞩目的成就，国际媒体和机构纷纷给予关注。

△12月4日，国际学术期刊《科学》发表了中国量子计算原型机的最新成果，审稿人评价这是“一个最先进的实验”和“一个重大成就”。

中国科学技术大学潘建伟、陆朝阳等学者，成功构建76个光子的量子计算原型机“九章”，求解数学算法高斯玻色取样只需200秒，而目前世界最快的超级计算机——来自日本的“富岳”则要用6亿年。

实验结果显示，“九章”处理特定问题的速度比“富岳”快100万亿倍；等效来看，“九章”比去年谷歌发布的53个超导比特量子计算原型机“悬铃木”还要快一百亿倍。

《新科学家》周刊

英国《新科学家》周刊网站详细介绍了“九章”的计算方法和工作原理，并援引专业人士的观点说，中国“九章”的成功，表明应用光子玻色取样获得“量子优越性”是可行的，而“九章”代表了一种与谷歌完全不同的硬件路径。

《自然》杂志

《自然》杂志发表题为《中国物理学家挑战谷歌“量子优越性”》的报道说，中国科学家使用激光束进行了一项数学上被证明在普通计算机上几乎不可能完成的计算。“该团队在几分钟内就完成了现有最好的超级计算机需要地球一半年龄才能完成的任务”，且与谷歌去年发布的53个超导比特量子计算原型机的硬件路径不同。

英国伦敦帝国理工学院物理学家伊恩·沃姆斯利说：“这无疑是一个了不起的实验，也是一个重要的里程碑。”

彭博社

彭博社网站技术频道12月4日发表题为《中国科学家宣布在量子计算竞赛中取得突破》的报道说，这是中国发展量子技术的第一个里程碑。

报道认为，虽然量子计算仍处于起步阶段，但它被认为是从根本上提高计算机处理速度和能力的关键，使计算机能够模拟大型系统，推动物理、化学和其他领域的进步。中国研究人员正与谷歌、亚马逊和微软等美国大公司竞争这项技术的领先地位。

(责编：艾雯、刘慧)