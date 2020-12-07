新华社比什凯克12月5日电 专访：共建“一带一路”将给所有参与国家带来繁荣——访吉尔吉斯斯坦道路交通部部长巴克特·别尔达利耶夫

新华社记者关建武 努尔然

吉尔吉斯斯坦道路交通部部长巴克特·别尔达利耶夫4日在接受新华社记者专访时说，相信共同建设“一带一路”将给所有参与国家带来繁荣。中国在基础设施建设方面向吉方提供了大量援助。“远亲不如近邻”，中国是吉尔吉斯斯坦亲密的邻居。

别尔达利耶夫说，多年来，中国企业参与了吉众多投资建设项目，展示了专业的能力，吉道路交通部愿与中方继续开展合作。在中国专家的帮助下，比什凯克-纳伦-吐尔尕特公路和比什凯克-奥什公路已经建成。

他说，正在建设的第二条北南公路项目由中国路桥公司承建。该工程中，一条3.7公里长的隧道和总长1.5公里的两座大桥是迄今吉国内难度最大的基础设施项目。“这在吉尔吉斯斯坦历史上是绝无仅有的。”

老北南公路年久失修，交通不畅，再加上这条公路山区路段多，每年都有雪崩险情发生。道路难行，物流不畅，直接阻碍了当地经济发展。别尔达利耶夫说，第二条北南公路建成后将对促进吉社会经济发展发挥重要作用。

别尔达利耶夫说，中国路桥公司入驻吉尔吉斯斯坦超过18年，高质量地完成了一批建设项目，是一家负责任的承包商。他说，吉期望与包括中国路桥公司在内的中国企业继续展开富有成效的合作。

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