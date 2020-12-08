把中国和芬兰最好的东西结合起来

芬兰是最早承认新中国并建交的西方国家之一，1950年10月28日，中国和芬兰正式建立外交关系。今年，两国迎来了建交70周年。70年历史见证了中芬政治互信不断增强、中芬互利合作长足发展、中芬人民友谊历久弥坚。

在两国各界人士的共同努力下，中芬关系全面快速发展，为两国人民带来了实实在在的利益。特别是近年来，两国高层交往密切，有力增进了双方政治互信和战略沟通，引领双边关系进入快车道。

2017年4月，在芬兰独立百年华诞之际，中国国家主席时隔22年再次访芬，习近平主席和尼尼斯托总统共同宣布构建中芬面向未来的新型合作伙伴关系。2019年1月，尼尼斯托总统访华。两国元首在1年多时间里实现互访，开创了中芬关系史上的新纪录。

芬兰是第一个同中国签署政府间贸易协定的西方国家。如今，中国已成为芬兰在全球第四大贸易伙伴，连续17年成为芬兰在亚洲的最大贸易伙伴。中国8个城市和芬兰开通直航航线，赫尔辛基和北京之间的距离已从1天缩短为7个小时。

从1952年新中国首次派团赴赫尔辛基参加奥运会到习近平主席和尼尼斯托总统共同启动“2019中芬冬季运动年”，从1953年时任芬兰总理夫人吉科宁女士率首个大规模文化代表团访华到“欢乐春节”文化庙会在赫尔辛基成功举办14届，从圣诞老人到访中国到大熊猫“华豹”、“金宝宝”两位“民间大使”安家芬兰，中芬在体育、文化、旅游、教育等领域人文交流不断走实走深。

为庆祝中芬建交70周年，人民网记者专访了芬兰商务促进局上海负责人米卡博士以及芬兰政治、经济和文化领域的各界人士，谈谈他们眼中的中芬关系。

(责编：张信凤、刘慧)