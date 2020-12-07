世卫组织总干事：疫情展现了人类最好和最坏的应对能力

在当天的第75届联合国大会新冠肺炎疫情特别会议上，世界卫生组织总干事谭德塞在视频发言时表示，疫情展现了人类最好和最坏的应对能力，联合国和世界各国应当团结协作，共同应对疫情。

谭德塞说，疫情展现了人类最好和最坏的应对能力，人们看到了科技发展和团结的精神，也看到了自私自利、转嫁责任及分裂的时刻。他表示，尽管新冠肺炎疫情成为全球健康危机，但并非所有国家都受到了同样的影响，很多国家成功控制了病毒的扩散。

世界卫生组织总干事谭德塞：这些国家证明了，通过科学团结一致行动和奉献，这个病毒能够被制服能够被阻止。但在有些地方科学被阴谋论淹没，团结被分裂破坏，牺牲被自私自利取代，在那里病毒得以生存、扩散。

谭德塞：团结起来 贫困等问题没有疫苗

谭德塞提出了联合国和各国需要团结协作的关键领域。首先是投资疫苗，他强调疫苗必须作为全球公共产品供给给包括贫困人口在内的所有人；第二，要积极投入阻止下一场可能出现的大流行病；第三点就是要将对卫生的投资作为和平和繁荣的基础；最后是各国需要支持多边主义，确保共同的未来。谭德塞呼吁，各国应团结合作，共同应对所有国家都面对的问题。

世界卫生组织总干事 谭德塞：疫苗会帮助结束这场流行病，但不会解决存在于根源的弱点，没有消除贫困的疫苗，没有治疗饥饿的疫苗，没有解决不平等的疫苗，没有解决气候变化的疫苗，一旦疫情结束我们将会发现，比疫情开始前有更多问题需要解决。团结起来，我们展现了在一场全球疫情中，世界能以全新方式走到一起解决问题，团结起来，我们必须将这样的急迫和创新，带到所有我们面临的挑战中。

(责编：艾雯、刘洁妍)