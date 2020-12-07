马首铜像还家园 文物回归新典范

马首铜像在建于清乾隆年间的文殊亭展出。

陈 曦摄

12月1日，“圆明园马首铜像划拨入藏仪式”在北京圆明园正觉寺举行。图为当日展出的马首铜像。

新华社发 李 贺摄

12月1日，北京圆明园正觉寺，“圆明园马首铜像划拨入藏仪式”在这里举行。当日，国家文物局正式将圆明园马首铜像划拨北京市海淀区圆明园管理处收藏，为马首铜像百年回归之路画上完满句号。

马首铜像回归圆明园，正如《百年梦圆——圆明园马首铜像回归展》结语中所言：“辗转走过的，是一条中国流失文物的漫漫归途，一路见证的，是中华民族从屈辱颠沛到富强兴盛的历史脚步。”

百年梦圆终回故土

马首铜像原为清代圆明园海晏堂外十二生肖兽首喷泉主要构件之一。海晏堂是圆明园中最大的一处欧式园林景观，为中西合璧风格建筑典型代表之一。海晏堂西侧为十二辰水力钟喷泉，池左右呈“八”字形排列着十二辰人身兽头铜像。按照时辰，子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龙、巳蛇、午马、未羊、申猴、酉鸡、戌狗、亥猪依次喷水，具有报时功能。“马首”正是这十二辰兽首喷泉之一，且具有与众不同的特殊地位——十二辰中，只有午时马首铜像喷水时，十二铜像会同时喷水，呈现出众兽齐喷的壮观景象。

1860年，英法联军侵入北京，圆明园惨遭劫掠焚毁，马首铜像与其他11尊兽首铜像流失海外。圆明园的百年沧桑、文物聚散，牵动着国人心弦，流失文物的下落和归属最为大众瞩目。

2007年8月，国家文物局获悉马首铜像即将在香港拍卖，第一时间表达了终止公开拍卖的坚定立场和促成文物回归的良好意愿，积极斡旋推动文物回归。同年9月，港澳知名企业家、爱国人士何鸿燊先生得知相关情况后，慨然出资购得马首铜像。此后，马首铜像在香港、澳门进行展出。2019年11月，何鸿燊先生决定将马首铜像正式捐赠国家文物局。2020年12月1日，国家文物局与北京市人民政府共同举办马首铜像划拨入藏仪式，马首铜像成为第一件回归圆明园的流失海外重要文物，终回故土，百年梦圆。

“马首回归之路，诠释着‘民族弱则文物失，国运强则文化兴’的深刻道理，树立了新时代流失文物回归原属地的成功范例。”国家文物局局长刘玉珠说。

工艺水准令人赞叹

马首铜像的长期展览展示场地位于圆明园正觉寺，以建于清乾隆年间的文殊亭为马首展厅，这是国家文物局会同北京有关方面慎重论证的结果。

国家文物局政策法规司副司长、文物返还办公室主任邓超在接受媒体采访时介绍，圆明园是遗址公园，没有博物馆级别的安防条件，而正觉寺是整体围合的建筑，对其实施了安防与展示提升工程后，建立了完整的、有纵深防护的安全保障体系。

12月1日在文殊亭迎来参观者的马首铜像融合了东西方艺术理念与设计风格，以精炼红铜为材，色彩深沉厚重，历百年风雨而不锈蚀，神态栩栩如生，毫发毕现，是一件非凡的中国古代艺术品，其工艺水准令参观者惊叹。

为了解马首的材质、铸造工艺以及可能的用途等方面信息，根据国家文物局工作安排，北京大学考古文博学院此前对马首铜像利用便携式X荧光光谱仪、X光照相、可塑材料翻模显微照相、相机微距拍照观察等方法进行了分析检测。

X光照相结果显示，马首除了颈部前下方有数个锔钉外，其他各个部位都无明显的分铸焊接痕迹。由此可见，马首系浑铸而成，其颈部、脸部以及眼睛、耳部、嘴和舌头都应为一体铸造，非常形象逼真。马首顶部的鬃毛更是纤毫毕现，下部可见一明显的铜梗将一部分鬃毛撑起，造成悬空效果。专家据此判断，整个马首都是使用精密铸造的方法——失蜡法一次铸造而成。

马脸部为一空腔，该空腔直通马嘴部，空腔后部有一不规则三角形，可与颈部联通，此孔洞边缘部位极不规整。专家推测，该孔洞可能是在铸造完成时用工具临时破开，以便水能从颈部流入嘴内。

昭示文物追索新方向

结束百年流离回归圆明园的马首铜像静静地诉说着那些历史长河中的故事，也期待着和其他兽首铜像的重逢。据相关专家介绍，在国家文物局和社会各界力量的共同努力下，已有包括牛首、猴首、虎首、猪首、鼠首、兔首在内的6尊圆明园流失兽首铜像通过不同的方式回归祖国，分别存于中国国家博物馆和保利艺术博物馆。

刘玉珠指出，马首铜像归园，树立了文物回归新典范，昭示文物追索新方向。

在联合国教科文组织《关于禁止和防止非法进出口文化财产和非法转让其所有权的方法的公约》（“1970年公约”）框架下，中国文物追索返还工作机制日益成熟，成果丰硕。对于在国际公约生效前，历史上因战争劫掠、文化掠夺、非法贸易等原因流失的文物，如何开展追索返还，国际社会依然缺乏法律基础和普遍共识。

流失之殇，感同身受。在世界舞台上，中国政府坚定支持流失文物回归原属国，积极扩大文物追索返还“朋友圈”，加入相关国际公约，与23个国家签署追索返还双边协议。

数据显示，70余年来，在中国多部门联动、全社会参与下，已有300余批次、15万余件流失文物回归祖国。

“中国政府坚定践行人类命运共同体理念，愿和国际社会一道，将促进历史流失文物返还作为重点方向，推动文物流失国与文物流入国相向而行，共同探讨妥善解决历史问题的有效途径，为构建更加公平正义的流失文物追索返还新秩序，继续贡献中国实践、中国方案、中国力量。”刘玉珠说。

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流失兽首铜像今安在

截至目前，圆明园12尊兽首铜像中已有7尊回归中国，具体包括牛首、猴首、虎首、猪首、鼠首、兔首和马首。其余5尊下落不明。

2000年，牛首铜像出现在香港的拍卖会上，中国保利集团公司所属保利艺术博物馆将其购回。

2000年，猴首铜像出现在香港的拍卖会上，保利艺术博物馆将其购回。

2000年，虎首铜像出现在香港的拍卖会上，保利艺术博物馆将其购回。

2003年，何鸿燊先生出资从美国收藏家手中购回猪首铜像，并捐赠给保利艺术博物馆。

2009年，鼠首铜像在法国佳士得拍卖会上现身。2013年，法国皮诺家族将鼠首铜像捐赠给中国。

2009年，兔首铜像在法国佳士得拍卖会上现身。2013年，法国皮诺家族将兔首铜像捐赠给中国。

(责编：艾雯、刘慧)