中国加大知识产权保护力度

中国将加大对包括发明专利在内的知识产权的保护力度。针对恶意侵犯知识产权的行为，中国将新增在日本和欧洲也没有实施过的惩罚性赔偿制度，赔偿数额最高将达到被侵权人“实际损失”的5倍。此举将助力包括本国高科技产业在内的技术进步。

中国将从2021年6月起施行修订后的《专利法》。此前的法律仅规定“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定”，修订后的文本则改为“对故意侵犯专利权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额”。

这种惩罚性的赔偿制度，在美国和韩国等国的法律中，最大赔偿倍数仅为3倍。中国此次修订专利法意在强调严厉打击侵权行为的决心。

同时施行的修订后的著作权法也采取类似做法，对恶意侵犯著作权的行为引入数额较高的赔偿制度。

——据《日本经济新闻》报道

中国疫苗将惠及发展中国家

一旦西方疫苗获得监管部门批准，采购疫苗的热潮就会出现，而比较贫穷的国家可能会负担不起。根据花旗银行的数据，发达国家总共已经得到了新冠肺炎疫苗总预订量的85%。美国、英国、澳大利亚、加拿大、日本和欧盟国家已经订购了超过本国人口数量的供应量。

新加坡星展集团研究部首席经济学家和执行董事泰穆尔·拜格在一份研究报告中说：“考虑到所需的量达到数十亿支以及在获得西方疫苗方面排名很靠后的风险，中国疫苗的吸引力是显而易见的。”

中国目前有5种候选疫苗正在进行三期试验。这通常是政府监管部门审批疫苗前的最后一步。拜格说，低成本和中方的意愿都增加了中国疫苗的吸引力。他说：“因此，（中国疫苗）很可能具有成本竞争力，在物流方面更容易处理。”

此外，北京还加入了世界卫生组织支持的新冠肺炎疫苗实施计划。该计划力求在开发一款疫苗后使所有参与国都能获得疫苗。该计划的目标是为较低收入国家提供一条生命线，否则这些国家是买不起这些疫苗的。

——据美国消费者新闻与商业频道网站报道

中国用科技提高全国教育水平

由于新冠疫情期间虚拟学习方式的增加，教育科技在全世界迅速发展。在其他国家可能仍在适应新的在线教育工具和程序的时候，中国在将教育科技融入正规（学校）和非正规（辅导）教育方面已经占了上风。

中国在疫情之前对教育科技公司的投资就已经是独一无二的。中国已将网络化学习作为在全国提高教育水平的一个重要方向。科学、技术、工程、艺术、数学（STEAM）和中小学课程构成了中国教育科技市场的最大部分，2018年这一市场的收入达到3000亿美元。中国对这一市场的关注可能不仅预示着对教育未来的远见，也指明了对更大的社会问题的解决方案。

——据美国外交学者网站报道

(责编：艾雯、刘洁妍)