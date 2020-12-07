人民网>>国际

全面禁止“洋垃圾”，中国说到做到（专家解读）

受访专家：清华大学环境学院教授、固体废物控制与资源化教研所所长  刘建国

2020年12月07日08:17  来源：人民网－人民日报海外版
 

近日，生态环境部、商务部、国家发展改革委、海关总署发布《关于全面禁止进口固体废物有关事项的公告》，明确自2021年1月1日起，我国将禁止以任何方式进口固体废物，禁止我国境外固体废物进境倾倒、堆放、处置。引发外媒关注。

英国《泰晤士报》称，2017年起，中国通过逐步实施固体废物进口禁令，在推进自身污染治理的同时，也鼓励各国将生活垃圾进行源头处理。

彭博社报道称，中国坚持对废塑料等固体废物进口实施严控，促使马来西亚、泰国、印度、印度尼西亚等多国也相继颁布固体废物进口限制措施。中国应对进口固体废物的多项举措正在产生巨大的全球效应。

全面禁止“洋垃圾”入境，中国始终在分步有序推进。2017年7月，国务院办公厅印发的《关于禁止洋垃圾入境 推进固体废物进口管理制度改革实施方案》，要求2017年年底前，全面禁止进口环境危害大、群众反映强烈的固体废物；2019年年底前，逐步停止进口国内资源可以替代的固体废物。基于这一目标，2018年、2019年，中国进一步将部分限制进口的固体废物转入禁止进口目录。今年，禁止固体废物进口的管理目标写入法律。经修订后2020年9月1日起施行的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》明确提出，国家逐步实现固体废物零进口。因此，中国全面禁止固体废物进口是一个循序渐进、逐步实现的过程。

从允许进口、限制进口，到禁止进口，中国对固体废物入境的监管变化，深刻反映了中国经济发展模式与生态环境理念的转变。

首先要明确“洋垃圾”与固体废物的概念区别。走私入境的“洋垃圾”无论何时都要严厉打击，但可作替代原料的固体废物需要用发展的眼光审视。在上世纪80年代的“短缺经济”时期，部分进口固体废物作为替代原料，曾在一定程度上缓解了中国原材料供应严重不足的问题。但经过40年的高速发展，中国已成为全球第二大经济体。通过国内生产与全球采购，各类原料可得到充分供应。现阶段我国钢铁、建材、玻璃、电子产品、塑料制品、纸制品等都存在不同程度的产能过剩现象，以“洋垃圾”和进口固体废物支撑的产能中，相当一部分属于过剩产能和落后产能，在供给侧结构性改革中需予以淘汰。当前，中国经济进入高速增长、高质量发展的新时期。在此阶段全面禁止固体废物进口，也是中国经济转型升级、产业结构不断调整、供给侧结构性改革不断取得成果的标志之一。

2017年、2018年和2019年，中国固体废物进口量分别为4227万吨、2263万吨和1348万吨，与颁布方案前的2016年4655万吨相比，分别减少9.2%、51.4%和71%。2020年截至11月15日，中国固体废物进口总量为718万吨，已经低于1000万吨，同比减少41%。走私入境的非法“洋垃圾”也已大量拒之门外。因此，中国禁止“洋垃圾”入境、严控固体废物进口的监管方案已取得显著成绩。

全面禁止固体废物进口，意味着中国再生资源产业将迎来一轮淘汰升级，也有利于我国在全球价值链中提高层级。

过去，以“洋垃圾”和进口固体废物为原料的部分“散乱污”企业，污染处理能力低下，加剧了不少区域环境质量恶化。切断“洋垃圾”进口，将倒逼国内再生资源行业清理低端企业，提升技术水平高、管理水平高、产品质量高、环保标准高的优质企业在产业内的集聚度，在实现产业高质量发展的同时，提升国内固体废物无害化、资源化利用水平，有效降低固体废物造成环境污染的可能性。

同时，由于原料品质、生产工艺、回收成本等限制，再生资源产品多为低端产品。发展中国家作为再生资源产品的流入国，在全球产业分工中往往处于价值链低端。切断“洋垃圾”进口，旨在打破全球分工“锁定”，重塑全球价值链。

当前，禁止“洋垃圾”进口已提升为中国生态文明建设的标志性举措。这对中国国内垃圾分类制度的实施水平提出了更高的要求，也为国内生活垃圾分类分出的可回收物铺垫了通畅的利用渠道。未来，全面禁止固体废物进口，必须与国内生活垃圾分类结合制度相配合，打出固体废物回收利用的“组合拳”。

中国推进固体废物零进口，也在国际社会产生积极影响。除推动全球价值链合理化分工之外，也带动其他固体废物流入国纷纷出台本国的进口限制措施，并促使固体废物出口国承担环境责任，加速垃圾的源头化回收利用。面对固体废物的处理压力，部分国家的“甩锅”态度不可取。中国全面禁止“洋垃圾”入境，为各国保护生态环境、促进可持续发展做出良好示范。

（本报记者  林子涵采访整理）

(责编：艾雯、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved