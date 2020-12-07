“投资中国，我们信心更足”（侨界关注）

近日，为期4天的第17届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会在广西南宁落下帷幕。疫情下，东博会依然有1600多家中外企业线下参展，1900多家企业参加的“云上东博会”同样热闹非凡。

不少海外华商积极参与本届东博会。在他们看来，中国广阔的市场和快速复苏的经济环境蕴藏新机。本报采访了其中三位华商，请他们谈谈参加东博会的收获和对中国市场的期许。

苏里南华商陈表胜：

为东博会成绩单添彩

“国内外投资项目签约86个，总投资额超过2638亿元，同比增长43.6%，增幅为历届东博会之最。”谈起本届东博会的成绩单，祖籍广西容县的苏里南华商陈表胜啧啧称赞。

这份成绩单也有陈表胜的一分力量。在11月27日举行的中国—东盟博览会签约仪式上，陈表胜与广西一家企业正式签约，双方将在钦州合作建设一座绿色家居产业园。

考察洽谈了几个月的大项目顺利落地，陈表胜长舒了一口气。“产业园占地面积约6000亩，预计投资100亿元人民币。”谈起产业园未来的发展，他兴奋不已。

2019年11月，苏里南总统鲍特瑟访华，中苏签署了共同推进“一带一路”建设合作规划等文件。长期深耕中苏贸易的陈表胜备受鼓舞。本届东博会在家乡广西举行的消息，为他注入了更多信心。

“共建21世纪海上丝绸之路，南美洲国家同样参与其中。中国不断扩大对外开放，为海外华商今后的发展提供了方向和动力。”陈表胜说，中国成功抗击疫情，实现经济指标正增长，非常振奋人心。东博会的举行再次表明，中国愿与世界各国共享发展机遇。

如今，陈表胜的工作日程表又有了新内容。“随着中国和苏里南两国共建‘一带一路’不断迈上新台阶，越来越多中国人来到苏里南投资兴业。”陈表胜说，“明年，我将牵头成立苏里南广西同乡会和苏里南广西商会，团结更多桂籍华侨华人，为促进中苏合作多做贡献。”

“相信未来将有更多南美华商投身‘一带一路’建设。”陈表胜说。

德国华商刘耀泽：

家乡是投资创业的热土

带领商会会员企业参与投资洽谈、推介自己旗下的跨境电商项目、与国内电商及物流企业深入对接……德国华商、欧美广西总商会会长刘耀泽的“东博会时间”紧张又充实。

本届东博会期间，刘耀泽所在商会企业签下不少大单，涉及教育、大健康、跨境电商等多个板块，收获满满。

“2020年是中国—东盟自贸区建成10周年，是中国—东盟数字经济合作年，加上刚刚签署的RCEP协定，中国—东盟合作迎来新的历史机遇。”刘耀泽说，“我的家乡南宁是东博会永久举办城市，具有明显的区位优势，成为吸引华侨华人投资兴业的一片热土。”

如今，刘耀泽正摩拳擦掌，准备在家乡创出一番新事业。作为在欧洲从事跨境电商行业的海外华商，刘耀泽在德国、意大利等国均设有海外仓。目前，他正联合商会其他跨境电商企业，在南宁建立一个跨境电商“生态圈”，包括线上购物网站及线下配套基础设施，如商品展示馆、直播大楼等。

今年以来，刘耀泽一直留在南宁，马不停蹄地为这个项目奔忙：联络线上商家建立合作关系、为“世界商品贸易中心”网站上线做各种准备、督促基础设施工程进度……

“我们的目标是‘买全球、卖全球’。”刘耀泽介绍，即将上线的购物网站包括国际馆和国内馆两大板块。其中，国际馆按照国家分类，销售各个国家的优质产品；国内馆则按照省市分类，还将重点推介销售广西本地土特产。

刘耀泽说：“习近平主席在本届东博会开幕式致辞中指出，提升科技创新，深化数字经济合作。这为跨境电商行业未来发展指明了方向。在经济全球化的大舞台上，我们要扮演好自己的角色，为中外经贸合作贡献力量。”

马来西亚华商郑作亮：

点赞中国的营商环境

本届东博会期间，郑作亮重点考察了中国及东盟国家在肉类、水果等生鲜产品上的销售情况。“双方合作仍有巨大空间和潜力！”他兴致勃勃地向记者分享了自己的感受。

在马来西亚出生，在文莱长大、创业，从事中国和东盟国家间生鲜食品贸易，在东博会举办地广西开办企业……郑作亮的人生轨迹，和中国—东盟经贸关系紧密结合在一起。

今年以来，中国—东盟合作更是好戏连台：中国与东盟贸易额在疫情中逆势上扬，RCEP协定签署，第十七届中国—东盟博览会成功举办……郑作亮的事业搭上顺风车。

目前，郑作亮的主要业务是将文莱的肉类产品引进国内市场，同时把广西优质水果推向东盟市场。百色的武鸣沃柑、南宁的西林砂糖橘……郑作亮对广西各类水果品种如数家珍。“我们已经和西林县人民政府达成合作协议，将西林砂糖橘出口到东盟国家。”他说。

随着事业的不断拓展，郑作亮陆续在广西开办了食品贸易、电子商务、食品外包装等不同类型的企业。“中国的营商环境不断优化，营商服务日益完善，我对此深有感触。”郑作亮说，“在广西注册企业，政府相关部门服务好、效率高。其中最快的一次，我一天就拿到了营业执照。”

“关税进一步降低，物流更加便利，成本不断缩减，中国—东盟贸易活力十足！”郑作亮说，“我衷心希望，未来双方贸易往来更加活跃，开通更多海运路线，通过大数据平台共享市场需求信息，建立统一的食品健康与检测标准，为两国企业合作共赢创造更多便利条件。”

(责编：艾雯、刘洁妍)