媒体预测韩国年度人口首次递减

韩国近年来出生率低迷、老龄化严重，媒体预测韩国2020年人口将首次同比减少。

《韩国先驱报》本月援引韩国政府统计数据报道，韩国今年前11个月中，仅7月、8月和9月人口数量环比出现增长，这三个月合计增加2378人；其余8个月的人口环比均为减少，合计减少17937人。

韩国媒体由此推断，12月人口数据很难扭转上述趋势，韩国2020年人口将少于2019年，这是韩国有记录以来首次出现年度人口数量同比减少的现象。

韩国总人口11月为5183.8万人，环比减少3714人，分别是男性减少3052人、女性减少662人。

一名人口研究专家告诉记者：“韩国自2019年8月以来男性人口数量持续减少，不过今年最初几个月，女性人口增长在一定程度上抵消了总人口减少。但是现在，就连女性人口数量都（在10月和11月）连续两个月减少。”

在韩国17个大城市和省份中，首都首尔11月人口环比减少9388人；大邱减少2312人，排名第二；釜山减少2084人，排名第三；庆尚南道减少1768人，排名第四。

截至11月，韩国10岁以下儿童跌至398万人，10岁至19岁人口为480万。在各年龄段中，50岁至59岁人口最多，为865万；40岁至49岁人口次之，为830万。

此外，韩国60岁及以上人口截至11月达到1238万，其中60岁至69岁人口为670万，70岁至79岁人口为369万，80岁至89岁人口为172万，90岁至99岁人口为25.13万，百岁老人逾2万。

一些媒体先前预测，韩国可能2024年迈入“超高龄社会”，即65岁及以上人口在全国总人口所占比例不低于20%的社会。

韩国统计局预测，韩国人口到2066年可能跌至3979万，相当于1980年的水平。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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