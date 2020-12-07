抓住疫情商机 “圣诞老人”今年好忙

新冠疫情使很多孩子不能像往年那样与圣诞老人近距离接触，然而，一些有心人从中看到商机，推出与圣诞老人视频连线服务，广受欢迎，赚得盆满钵满。

美国有线电视新闻网5日报道，79岁的唐·怀特和73岁的玛丽·罗杰斯往年圣诞季会扮成圣诞老人夫妇，出现在家乡密苏里州堪萨斯城的餐馆、博物馆等地方。今年他们通过儿子乔希建立的网站提供付费视频连线服务，平均每小时连线4到6次，收费从5分钟49美元到10分钟69美元不等，最忙的时候每天要工作9小时。家长可预约连线时间，并留言希望圣诞老人跟孩子说什么。

怀特说：“我们预计今年收入会增加两三倍……家长们迫切想给他们的孩子找乐，找事做。”

美国企业“樱桃山项目”往年为美国和加拿大700多家商场提供圣诞老人扮演者。今年，这家企业将位于新泽西州马尔顿的总部四分之一空间改为圣诞老人直播工作室，配备优质音响系统，为客户提供售价99美元的圣诞套餐，内容包括与圣诞老人视频连线、聊天录像以及一些圣诞礼物。

威廉·伊夫尔赛泽几年前看到人们带着孩子排长队等着见圣诞老人的情景时就想做远程与圣诞老人“见面”的生意，今年7月终于把想法变成现实，创办“圣诞老人俱乐部”，所提供的与圣诞老人视频连线服务套餐的最低价格是49.99美元。

线上圣诞老人生意红火，竞争格外激烈。伊夫尔赛泽说，为了争取订单，扮演者使出浑身解数，有的花3000美元置办服装，有的连线时变魔术，还有的弹着吉他唱歌。伊夫尔赛泽打算明年创办一所“大学”，教授扮演圣诞老人的人更好提供服务。

不少提供这类服务的企业认为，与圣诞老人云见面具有个性化、方便和不用排长队的好处，预计在以后的圣诞节仍能继续。（欧飒）【新华社微特稿】

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