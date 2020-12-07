从小培养节约习惯（节约教育在国外）

在东京的一所幼儿园里，到了午饭时间，两名值日生站到了教室前面，“监督”其他孩子吃饭。每个孩子吃完自带的便当后，需要给值日生展示一下空饭盒。当最后一名同学把午餐吃光后，所有孩子一起鼓掌欢呼。

日本的学校注重饮食教育，让孩子们从小就了解食物来之不易，减少食物浪费，养成健康饮食习惯。很多幼儿园在园区种蔬菜，并让孩子们参与。孩子们通过观察蔬菜的生长和收获过程，了解蔬菜种植的艰辛，更加珍惜食物。

升入小学后，午餐由学校统一提供。“今天你要小份、中份，还是大份？”“我要中份。”在东京都涩谷区的加计塚小学，值日生会根据每名同学当天的饭量盛取饭菜。日本很多小学都要求学生吃多少盛多少，减少浪费。

老师们会在午餐期间提醒学生尽可能吃完食物，在课堂上强调节约粮食的意义，教育孩子们从点滴做起，逐渐养成节俭的习惯。“农民每日辛苦劳作，才有了新鲜食材。厨师精心烹饪，才有了美味午餐。浪费粮食，就对不起农民和厨师的辛勤付出。”

如果有学生没有吃完午餐，老师会上前鼓励：“明天加油。”对吃光午餐的孩子，老师会鼓掌表扬。如果全班所有同学都吃光午餐，同学们会一起鼓掌庆祝。在这种氛围下，孩子们逐渐建立起节约粮食的意识。

日本的学校还会举办丰富多彩的课外活动，培养孩子珍惜食材。去年9月，加计塚小学与相关机构合作开设了一门课程，教学生饲养比目鱼。搭建水槽、注入海水、合理喂养……在专业人士的指导下，学生们在几个月里体验了饲养比目鱼的全过程。在学校组织的讨论会上，学生们纷纷表示，这几个月的辛勤劳动让他们体会到，要经历很多环节、需要很多人付出，才能将食材做成食物、端上餐桌，今后要更加珍惜食材，杜绝浪费。

（本报东京12月6日电）

《 人民日报 》（ 2020年12月07日 16 版）

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