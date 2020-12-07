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分享技术经验 共促经济增长

——访中白工业园开发股份公司第一副总经理卡罗杰耶夫

本报驻俄罗斯记者  殷新宇

2020年12月07日05:23  来源：人民网－人民日报
 

　　宽敞的现代办公大楼、研发大楼、展览中心，一排排标准厂房，道路两旁树木葱茏……“每位访问园区的客人，看到工业园所取得的成绩都会十分惊喜。”中国—白俄罗斯工业园开发股份公司第一副总经理基里尔·卡罗杰耶夫日前在接受本报记者采访时表示，作为共建“一带一路”的标志性工程，工业园建设进展顺利，为促进白俄罗斯经济增长提供了强劲动力。

　　“从项目构想开始，我的工作始终与工业园发展紧密相连。”卡罗杰耶夫说，工业园在建设中的很多做法都学习借鉴了中国经验。“我们在园区实施的创新方案很有成效，如今已在白俄罗斯很多地方进行推广。”

　　“通过投资园区，中国合作伙伴与我们积极分享技术和企业管理经验。”卡罗杰耶夫举例介绍，园区里的柴油发动机、变速箱、超级电容器等生产都引入中国先进技术，让白俄罗斯产品在国际市场上更具竞争力。

　　中白工业园内有明斯克路和北京路，两条路之间有一条友谊街，富有象征意义。友谊街旁是园区建设的第一幢居民楼，住户都来自中白两国。园区正在建设新居民区，还将建设中白联合大学、医学中心。“未来这里将发展成为拥有10多万人口的明斯克卫星城，现代化且充满活力。”卡罗杰耶夫憧憬着美好的未来。

　　在卡罗杰耶夫看来，“白中双方共同拓展共建‘一带一路’巨大发展空间，为白俄罗斯优化贸易结构创造了机遇。目前，中国、白俄罗斯、德国、瑞士等多方合作，在白俄罗斯创建汇集航空、铁路、公路等多种交通方式的物流枢纽，这将直接促进白俄罗斯贸易发展。”

　　去年，中白工业园被世界自由贸易区和特别经济区联合会评为“世界增长最快的经济特区”；在2020年中国国际服务贸易交易会上，中白工业园荣获“全球服务示范案例”。“工业园是两国经贸合作的重要成果，这将极大提升白俄罗斯营商环境的国际形象。”卡罗杰耶夫说。

　　（本报莫斯科电）


　　《 人民日报 》（ 2020年12月07日 03 版）
(责编：杨光宇)
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