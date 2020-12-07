连日来，泰国中医界举办多项活动，纪念泰国批准中医行医合法化20周年。2000年，泰国政府正式批准使用中医方法治疗疾病，使泰国成为中国以外第一个为中医立法的国家。“泰国的中医师们树立了很好的口碑，得到泰国民众和国际友人的称赞和信任。”泰国卫生部中医执业管理委员会主席阿空高度评价中医在泰国的发展和中医药人的努力。

位于曼谷的华侨中医院是泰国第一所，也是目前规模最大的中医院。86岁的院长蚁锦桐说：“在泰国政府的支持和几代中医药人的艰辛努力下，中医在泰国实现了快速发展。”华侨中医院成立初期只有3名医生。现在，医院设置了内科、外科、骨科、肾脏科、脾胃科、癌症科等10多个科室，有280多名医务人员。

目前，泰国拥有执业资格的中医师累计超过1500名，中医药诊所超过800家，年均接诊40余万人次。像华侨中医院这样的综合性医院，不但提供传统的针灸推拿，还可以治疗大多数常见疾病。获泰方准入的中药达千余种，加工后广泛应用于临床医疗。

中西医结合治疗新冠肺炎的各种方法备受关注，让泰国民众更加深入地认识和了解中医。“中医在应对重大疫情时发挥了不可替代的作用，吸引更多泰国民众重视中医、选择中医。”蚁锦桐说，疫情防控期间，泰国中医师总会组建了防治专家组，华侨中医院捐赠其配制的中药茶饮，积极为泰国抗疫作贡献。

中医已成为中泰两国人文交流合作的重要桥梁。据统计，泰国共有9所大学开设了中医专业，毕业生累计达千余人。泰国姑娘杜慧真在兰实大学学习中医6年，即将毕业。她说：“中医文化博大精深，我希望去中国继续学习深造，提高自己的中医诊治水平。”泰国中医师总会会长林丹乾表示：“泰国正加强与中国及其他国家中医药团体的合作，携手促进中医药更大发展。”

（本报曼谷12月6日电）

《 人民日报 》（ 2020年12月07日 03 版）

(责编：杨光宇)