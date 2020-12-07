感受伟大思想的时代意义

为纪念恩格斯诞辰200周年，恩格斯故乡、德国北威州伍珀塔尔市将今年定为“恩格斯年”，设立名为“恩格斯2020”的主题网站，策划了贯穿全年的一系列纪念活动。

修葺一新的恩格斯故居原定于11月28日重新对公众开放并举行相关活动。受疫情影响，这一活动转为线上举行。通过“恩格斯2020”主题网站，来自世界各地的人们可以远程参观恩格斯故居。

北威州州长拉舍特在纪念恩格斯诞辰200周年活动的致辞中说，恩格斯是一位具有划时代意义的人物，深入研究他的思想学说十分重要。伍珀塔尔市市长施奈德温德表示，通过“恩格斯年”系列活动，人们可以感受到，恩格斯的思想仍具有时代意义。

“恩格斯2020”主题网站还展示了200位伍珀塔尔市民的照片，点击任意一张照片，可以看到市民们发表的评论和他们眼中的恩格斯形象。“您超越了身世背景，向世界提出了正确的问题。作为后来人，我们至今仍在努力追寻着问题的答案。”市民弗洛里安如是表示。“恩格斯的思想和精神永恒。”市民尤莉安说。

伍珀塔尔市同时举办了纪念恩格斯诞辰200周年特别展览。恩格斯与至交马克思在不同时期往来的书信、恩格斯与马克思一家的合影照、马克思手书的《共产党宣言》手稿第一页等展品备受关注。其中，马克思手书的《共产党宣言》手稿第一页是《共产党宣言》现存于世的唯一一页手稿。

当地今年还专门开通了热线电话服务。拨通热线，即可收听关于这位伟大思想家、哲学家的介绍。当地知名演员、演讲家和制片人奥拉夫·雷茨则将恩格斯的作品搬上了伍珀塔尔歌剧院舞台，朗读《共产党宣言》节选内容，通过线上形式播出。德法公共电视台、西德意志广播电台等媒体播出相关专题纪录片。

（本报柏林12月6日电）

《 人民日报 》（ 2020年12月07日 03 版）

(责编：杨光宇)