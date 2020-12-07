释放亚太地区经贸活力（国际论坛）

区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）不久前正式签署，标志着世界上参与人口最多、成员结构最多元、发展潜力最大的自贸区启航。RCEP将在未来尤其是后疫情时代，极大释放亚太地区的经贸活力。东盟有信心和其他5个伙伴实现互利共赢，共同推动亚太地区经济发展繁荣。

RCEP最重要的价值之一是极大提升区域贸易投资自由化便利化水平。RCEP正式生效后，亚太地区供应链的韧性将进一步得到巩固。东盟、中国都是全球制造业的重要组成部分，区域贸易更加畅通有利于制造业的持续繁荣。总体而言，RCEP有利于促进所有成员国扩大出口，随之而来的就是扩大就业和经济发展。RCEP将使域内的每个国家受益，前景非常光明。

泰国商务部在RCEP谈判期间就已调研过泰国从中可能获得的预期收益。在亚太区域内，泰国的木薯、淀粉、水果、海鲜等产品，以及各种果汁等加工食品的出口量将显著增加。此外，作为东盟制造业枢纽，泰国生产的电气设备、塑料制品、纸张、汽车零部件、服装鞋帽，都将迎来出口增长，工业产品的竞争力将增强。随着出口的增加，RCEP其他成员国及东盟其他国家对泰国的投资也将加大。

需要指出的是，RCEP并不是一个“万能答案”，我们不能坐等其带来的福利，而是要用实际行动争取创造更大的发展机遇。以泰中贸易为例，RCEP生效后，泰国政府、私营企业仍需共同努力，发掘两国贸易中更多的增长点。东盟其他国家的情况和泰国类似。在各成员国的推动下，RCEP必将释放更大的发展潜力，创造更多经济奇迹。

RCEP内容十分广泛，除了消除贸易投资壁垒、创造和完善自由的投资环境、扩大服务贸易以外，还包括知识产权、电子商务、竞争、政府采购等大量规则内容，这有利于国情差异较大的15个成员国多领域、多层次、全方位地开展经济合作。从世界范围来看，旨在建立一个现代、全面、高质量和互惠的经济伙伴关系框架的RCEP，完全有望成为区域经济伙伴关系的样板。

当前，新冠肺炎疫情仍在全球很多地方肆虐，世界经济前景也被蒙上了一层阴影。在这样的背景下，RCEP的正式签署无疑给亚洲乃至世界经济带来了阳光，也向外界释放了成员国团结合作的积极信号。在RCEP的推动下，15个成员国将形成一个更加紧密的贸易链条，各成员国经济也将稳步复苏。后疫情时代，亚太地区无疑将成为世界经济发展的重要动力，带动世界经济的整体复苏。

（作者为泰国参议院外交委员会顾问、泰国法政大学经济学院副教授）

《 人民日报 》（ 2020年12月07日 03 版）

(责编：杨光宇)