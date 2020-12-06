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英国和欧盟领导人指示团队重启未来关系谈判

2020年12月06日14:21  来源：新华网
 

新华社伦敦12月5日电（记者王慧慧 金晶）英国首相约翰逊和欧盟委员会主席冯德莱恩5日通电话后说，他们已指示双方团队6日重启以贸易协议为核心的未来关系谈判。但如果无法化解公平竞争环境、履约管理和渔业三大核心分歧，就不可能达成贸易协议。

约翰逊和冯德莱恩当天就谈判事宜通电话，并发表联合声明。声明说，双方对谈判在许多领域取得进展表示欢迎，但在公平竞争环境、履约管理和渔业三个关键问题上仍然存在重大分歧。双方强调，如果这些问题得不到解决，就不可能达成协议。

声明说，在认识到分歧严重性的同时，双方一致认为，谈判团队应该进一步努力，评估这些分歧是否能够得到解决。“因此，我们指示首席谈判代表明天在布鲁塞尔重启谈判。”

根据声明，约翰逊和冯德莱恩7日傍晚将再次就谈判事宜通电话。

11月下旬，因欧盟谈判团队一名成员感染新冠病毒，双方暂停面对面谈判，转至线上进行。11月28日，双方在伦敦恢复面对面谈判，继续在渔业、公平竞争环境和履约管理三大核心问题上博弈。经过一周紧张谈判后，英国和欧盟12月4日宣布，由于尚不具备达成协议的条件，暂停未来关系谈判。

英国今年1月31日正式“脱欧”，随后进入为期11个月的过渡期。若过渡期内英欧未达成贸易协议，双方贸易自2021年起将回到世界贸易组织框架下，重新实施边检和关税等安排。

(责编：岳弘彬)
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