中国驻哈萨克斯坦大使同哈媒体记者和网络博主举行见面会

人民网努尔苏丹12月6日电（记者 周翰博）12月4日，中国驻哈萨克斯坦大使张霄同哈多家媒体记者及知名网络博主举行年终视频见面会，就全年中哈关系发展、两国抗疫和务实合作成果、“一带一路”建设及有关国际问题进行交流。

张霄表示，今年中哈两国永久全面战略伙伴关系不断深化，双边合作成果丰硕、亮点频现。面对疫情，中哈开展全方位抗疫合作，为国际社会树立了典范。两国元首相互致电致信，两国政府、地方、企业、民间等各层级积极行动，互施援手，生动体现两国民众“患难见真情”的深厚友谊。中方反对一些国家把新冠疫苗当成谋取私利的政治工具。当前，中国疫苗研发和生产进展顺利，投用后将确保向发展中国家优先提供。中方呼吁更多有能力的国家加入并支持“新冠肺炎疫苗实施计划”，以实际行动促进疫苗在全球公平分配。

张霄指出，中哈务实合作经受住疫情考验，展现出强大韧性。今年1-10月，两国贸易额达182亿美元，同比增长2.3%；前三季度，中国对哈直接投资达3.6亿美元，同比增长80%。两国复工复产有序推进。今年，中亚最大风电项目札纳塔斯风电站和阿拉木图州光伏电站项目实现并网运营，卡拉干达州YDD硅铁矿热电炉项目竣工投产，阿特劳州IPCI聚丙烯项目和克孜勒奥尔达州玻璃厂项目已完成总进度70%。预计中哈产能合作项目将为当地创造逾2.5万个工作岗位，极大增进民生福祉，有力推动哈工业化进程。

张霄强调，“一带一路”正以崭新的面貌焕发出勃勃生机。得益于中哈合作优势互补和中国经济迅速恢复，享有“钢铁驼队”美誉的中欧班列开行数量迎来爆发式增长。今年1-10月，进出阿拉山口班列超4000列，同比增长45%；前三季度，进出霍尔果斯班列达4390列，超过前两年开行数量总和。下一步，中哈双方还将携手共建“健康丝路”和“数字丝路”，不断增进两国民众相互了解和民心相通，夯实后疫情时代中哈全方位合作，推动构建人类命运共同体。

张霄最后指出，“和为贵”“己所不欲、勿施于人”的思想长久以来根植于中国人的血脉之中，也是中国外交理念的重要基石。中国坚定不移地奉行独立自主的和平外交政策，反对霸权主义和霸凌行径，反对单边主义和强权政治。然而，环顾世界，一些国家仍未摒弃以意识形态“划线”的冷战思维，企图逆潮流而动。历史已经证明，在21世纪复活所谓“新冷战”的想法不仅过时，也必将遭到失败。

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