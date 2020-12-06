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美国2020财年军事装备出口达1750亿美元

2020年12月06日09:38  来源：新华网
 

　　美国官员4日披露，美国2020财政年度军事装备出口总额为1750亿美元，同比增加2.8%。

　　美国2020财年从2019年10月1日持续至2020年9月30日。据美国国务院发布的数据，美国战斗机和制导导弹出口额在这一年里显著上升，两大军工企业洛克希德-马丁公司和雷神公司收获大笔订单。

　　例如，日本从洛克希德-马丁公司购买63架F-35战斗机，订单总额高达230亿美元。

　　外国购买美国军火通常有两种方式：第一，外国政府与洛克希德-马丁、雷神等美国军工企业直接谈具体交易；第二，外国联络美国使馆的国防部官员商谈军购事宜。无论哪种方式，最终都需获得美国政府批准才能实现美国武器出口。

　　在2020财年，以上述第一种方式实现的美国军事装备出口额约为1243亿美元，同比增加8.4%；以第二种方式实现的美国军事装备出口额约为507.8亿美元，同比减少8.3%。

　　由于统计口径和范围不同，不同机构和媒体给出的美国军事装备出口额数字可能有所不同。

　　不少分析师注意到，美国总统唐纳德·特朗普执政期间放宽美国武器出口限制，积极促进对外军售，甚至鼓励美国外交官承担推销工作，美国武器年均出口额明显高于贝拉克·奥巴马总统任内。

　　瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所今年3月一份报告显示，美国过去5年武器出口数量占全球出口数量三分之一以上，稳坐全球头号武器卖家交椅。报告称，美国出口武器的一半流向中东。（杨舒怡）（新华社专特稿）

(责编：岳弘彬)
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