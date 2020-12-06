美国下届总统就职典礼或简化

美国新冠疫情加剧，当选总统约瑟夫·拜登4日说，他打算大幅缩小明年1月就职典礼的规模。

【线上线下混合】

拜登在家乡特拉华州威尔明顿市告诉媒体记者：“最重要的事情是，我们要遵循科学和专家的建议，保证人们安全。”所以，几乎不可能让百万民众涌入华盛顿国家广场或者聚集在宾夕法尼亚大道两旁观看盛大游行。

就职典礼定于明年1月20日举行，按照拜登的说法，将借鉴今夏民主党全国代表大会，依旧在国会大厦前搭建礼台，现场出席人员限制数量，以避免病毒加速传播；同时，“大家会在全美各州看到许多线上活动，比以往吸引更多人参与”。

按惯例，即将离任的总统将同当选总统一道乘车从白宫前往国会大厦，参加就职典礼。当选总统宣誓就职后，将沿宾夕法尼亚大道前往白宫履新，沿途接受民众欢呼。与此同时，卸任总统离开白宫，通常搭乘直升机。

现任共和党籍总统唐纳德·特朗普拒绝承认败选，没有承诺参加拜登就职典礼。白宫消息人士披露，他考虑在拜登就职当天宣布启动2024年总统竞选。

【鼓励接种疫苗】

约翰斯·霍普金斯大学汇总数据显示，截至4日，全美新冠确诊病例超过1430万例，死亡病例接近28万例。华盛顿大学健康指标与评估研究所预测，即便疫苗上市，到明年4月1日，全美死亡病例仍可能接近53.9万例，几乎是现在的两倍。

白宫冠状病毒应对工作组成员、国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇4日说，感染人数将因感恩节假期而明显增多。“我们真的必须加强公共卫生举措”。

福奇已同意出任拜登的首席医疗顾问。拜登3日接受美国有线电视新闻网采访时说，只要福奇确认新冠疫苗的安全性，他就会在公开场合接种。

先前，前总统贝拉克·奥巴马、乔治·W·布什和比尔·克林顿表示愿意在电视镜头前接种疫苗，以证明疫苗安全，鼓励美国人接种。（胡若愚）（新华社专特稿）

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