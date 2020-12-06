中国赴苏丹维和工兵分队快速反应扑救火灾

人民网喀土穆12月5日电 （记者 苏航、李晖）“尊敬的指挥官，感谢中国工兵那提提营区的施工队伍在昨天环境清理期间帮助扑灭火灾，这次火灾是因电线短路导致干草被点燃引起的。中国队伍的勇气和决心帮助我们在最短的时间内将火势控制住。非常感谢！”扎林盖营区民事工程部门主管在发给中国第十六批赴苏丹达尔富尔维和工兵分队的感谢邮件中写道。

１2月2日14时许，中国维和工兵那提提施工分队6名官兵在扎林盖营区进行环境清理整治过程中发现，当地民事人员无意间引燃杂草，火势随风蔓延。官兵们迅速反应、密切配合，使火势得以控制。待到消防车赶到后，在多方努力下扑灭大火，保障了人员和财产的安全。

事发地位于机场内部，与之相邻的即是多哥营区弹药库，当日天气炎热，民事人员清理电线过程中意外造成短路，引燃周围杂草，短短几秒钟火势就扩散至整面防御墙。附近的杂草更是遍布机场四周，相距两米便是弹药库，情况危急，刻不容缓！带队干部李建广立即组织官兵救火，同时，翻译李培钢向附近哨所请求支援，官兵们迅速取来灭火器，密切配合应对大火，一边是午后的高温和不减的风势，一边是勇敢的中国官兵奋力压制着火魔，灼人的热浪迎面袭来，滚滚浓烟让人睁不开眼。官兵们争分夺秒，烟熏火燎中顽强地与之对抗。

约5分钟后，翻译李培钢带一辆消防车赶到，中国官兵与消防人员共同努力，火势得以减弱，同时一条五米宽的隔离带被开辟出来，更多的消防力量也相继赶到现场，多方协力下大火被彻底扑灭，官兵们悬着的心终于落了下来。

处置完成后，扎林盖民事工程部门主管伊诺克激动地说：“多亏你们及时控制火势蔓延，给消防救援赢得宝贵的时间，不敢想象引燃弹药库和机场的严重后果，感谢你们！”

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