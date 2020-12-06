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中埃嘉宾相聚“云端”：共话“一带一路”共谋合作发展

2020年12月06日09:15  来源：人民网-国际频道
 

人民网开罗12月5日电（记者 景玥）12月5日，由中国驻埃及大使馆、埃及沙拉夫可持续发展基金会、中国公共外交协会共同主办，开罗中国文化中心承办的“认识中国，走近’一带一路’”视频研讨会成功举办。70多位来自中埃两国的重量级嘉宾通过网络云端相聚，共话“一带一路”倡议的深刻内涵，并为该倡议的高质量建设建言献策。

中国驻埃及大使廖力强在致辞中指出，尽管受到新冠肺炎疫情以及全球经济低迷等不利因素影响，“一带一路”合作取得了一系列新的可喜进展，凸显了“一带一路”的强大韧性和旺盛活力。廖力强表示，埃及位于“一带一路”西端交汇处，是共建“一带一路”的天然合作伙伴，也是最早支持、参与“一带一路”建设的国家之一。疫情之下，中埃合作逆势上扬，不仅在诸如埃及新行政首都商务区、斋月十日城轻轨、埃及输华农产品等重要合作上坚实推进，也在教育、科技、文化等各领域大步迈进。

埃及前总理埃萨姆·谢拉夫在致辞中表示，“一带一路”倡议在过去七年取得了令人瞩目的成就。新形势下，国际社会对“一带一路”合作发挥更大作用、应对新挑战充满期待，举办本次研讨会的目的是促进埃及以及阿拉伯各界人士增强对“一带一路”的理解。中国即将开启“十四五”规划，准确认识“一带一路”能帮助我们更好地了解中国的成功故事和未来发展的光明前景。

中国公共外交协会会长吴海龙在主旨发言中表示，迄今，全球已有169个国家和国际组织积极支持和参与“一带一路”建设，联合国大会、联合国安理会的重要决议也纳入“一带一路”建设内容。本次研讨会的召开，有助于“一带一路”沿线国家增进交流，使更多中东和非洲国家了解“一带一路”倡议与成就。

本次研讨会特邀专家王义桅和刘海方分别以《关于“一带一路”的十个基本问题》和《“一带一路”与一洲：中国与非洲新合作》为题，详细介绍了“一带一路”倡议的概念和前景。与会中埃嘉宾就“一带一路”相关话题进行了热烈的互动交流。中埃双方一致认为，中埃都支持多边主义、支持国际经济合作、支持非洲工业化，定能在更广泛领域，推进“一带一路”合作，实现共同发展。

(责编：徐祥丽、吴成良)
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