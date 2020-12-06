“志愿服务 你我同行”国际志愿者日庆祝活动在京举行

人民网北京12月5日电 （记者李琰）在国际志愿者日到来之际，“志愿服务 你我同行”国际志愿者日庆祝活动5日在中国宋庆龄青少年科技文化交流中心举办，同时“青少年志愿服务研究中心”举行揭牌仪式。中国宋庆龄基金会、中国志愿服务联合会、中国志愿服务研究中心、联合国志愿人员组织中国办公室等机构相关负责人，志愿者专家和高校志愿者约100位嘉宾出席活动。

中国宋庆龄基金会副主席井顿泉在致辞时表示，新冠肺炎疫情发生以来，青少年志愿服务工作迎来新挑战、新机遇。基金会把握时代性主题的根本要求，秉承“和平、统一、未来”三项宗旨，始终关心关爱少年儿童，不断发挥中国宋庆龄青少年科技文化交流中心（简称“中心”）教育资源优势，在青少年志愿项目开展、新时代文明实践基地建设、国际青少年人文交流、志愿服务学术研究等方面取得众多成果，不断为少年儿童茁壮成长创造有利条件。“青少年志愿服务研究中心”落地中心，旨在凝聚专家力量，深化与联合国志愿人员组织合作，向各国分享中国志愿服务的经验和成果。

联合国志愿人员组织（UNV）亚太区办公室主任莎琳娜（Shalina）在视频致辞中表示：“‘构建人类命运共同体 促进青少年参与可持续发展’创新示范项目自2019年6月启动以来，在基金会、中心等合作各方的共同努力下，成果显著。全球抗击疫情期间，国际青少年志愿服务培训与交流基地（IPV）突破障碍，组织开展‘志愿创造美好社区’可持续发展主题线上营，赋能青少年，发挥出基地平台优势，是一次积极有效的探索和实践。目前，基金会和中心正致力于开展青少年志愿服务学术研究工作，这将为国际志愿服务发展注入更多正能量。”

活动现场，井顿泉与中国宋庆龄基金会理事、中国青年政治学院教授陆士桢共同为青少年志愿服务研究中心揭牌，并为首批特邀研究员代表颁发聘书。未来，青少年志愿服务研究中心将立足中心国家级校外教育实验性、示范性平台，以青少年志愿服务建设与发展为主要方向，从研究创建青少年志愿服务品牌项目、加强志愿服务培训、促进国际交流与合作三个方面，开展青少年志愿服务基础理论及实训研究，助力新时期青少年教育事业，发挥志愿服务在培养时代新人方面的重要作用。

此外，活动中发布了青少年志愿服务培训系列视频课程、青少年志愿服务培训指导手册、青少年志愿服务调研报告（北京地区）、青少年志愿服务行为指南、青少年志愿服务综合实践活动课程建设意见五项成果。志愿专家为高校大学生志愿者代表进行了专题培训。

(责编：徐祥丽、吴成良)