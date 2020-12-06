首届中韩1.5轨联席会议在线举行

人民网首尔12月5日电 （记者马菲）首届中韩1.5轨联席会议4日在韩国首尔、黑龙江哈尔滨两地连线举行。来自中韩两国近20名学者以“疫情防控常态化时期，可持续发展的中韩新型经济合作方案”与“疫情防控常态化时期‘一带一路’倡议与‘新北方’政策的融合对接方案”为主题进行探讨。

中国驻韩国大使邢海明在视频致辞中表示，中国正持续推动更高水平的对外开放，积极构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。希望中韩双方着眼未来，挖掘潜力，加强中国“一带一路”倡议与韩国“新北方”政策融合对接，加强在5G、数字经济、人工智能等“新基建”领域的探索，共同开辟疫后新的合作增长极，实现共同发展。

中国驻韩国大使邢海明通过视频发表致辞

“首届中韩1.5轨联席会议恰如傲雪凌霜的梅花在历经风霜的2020年严冬绽放。”韩中文化友好协会会长曲欢在致辞中表示，希望中韩两国东北亚问题专家共同为“新北方”政策与“一带一路”倡议的对接畅所欲言、碰撞智慧。

韩中文化友好协会会长曲欢发表致辞

首尔特别市议会议长金仁镐表示，中韩两国的积极交流将成为实现韩国“新北方”政策和中国“一带一路”倡议的坚定基础，也将成为提振两国国家经济的力量源泉。东北亚的和平发展将为稳定和恢复世界经济做出巨大贡献。

“2021年新冠疫情得到一定程度的控制后，‘新北方’政策与‘一带一路’倡议的对接将会成为东北亚地区各项议题的重中之重，这一全新领域将会为人类的发展和共赢提供无限可能与空间。”韩国国际交流财团理事长李根表示。

韩国“一带一路”研究院理事长崔载千、新时代中国大讲堂校长崔元植认为，此次论坛汇聚了中国东北三省的半岛专家与韩国的中国问题专家，通过云连线就东北亚地区的和平与发展进行分析与探讨，为区域多边发展建言献策，具有重要意义。

首尔特别市议会政策委员会委员长郑址权和黑龙江省社科院院长董伟俊共同为本次会议做主旨演讲。演讲对韩国“新北方”政策和中国“一带一路”倡议指导下中韩交流及战略合作的成果进行了总结，并对两政策对接的具体推进路径、领域、内容等方面的新变化进行介绍。

“中韩1.5轨联席会议”由中国驻韩国大使馆同韩国”一带一路“研究院、韩中文化友好协会、黑龙江省外事办公室、黑龙江省社科院共同主办。中韩两国学者围绕疫情防控常态化下中韩经济合作可持续发展方案进行探讨，共同摸索“一带一路”倡议与“新北方政策”的融合对接方案。

(责编：徐祥丽、吴成良)