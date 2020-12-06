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“共同打造一带一路精品工程”

本报驻埃及记者  周  輖

2020年12月06日05:24  来源：人民网－人民日报
 

　　穆巴赫是沙特哈拉德及哈维亚北部压气站管道项目（简称“NGCP项目”）的一名安全员，已经在这里工作两年。举起黄色小旗子，往返各处作业现场，时刻关注现场温度、湿度、风速等环境指标，向工友们提示安全信息，都是他每天工作的主要内容：“管道焊接机组的各位同事，在当前温湿度环境下已经工作了50分钟，根据规定需要到阴凉处休息10分钟”“进行吊装作业的同事们，目前现场风速已经超过32公里每小时，为保证安全，请暂停作业”……

　　“安全是项目生产的重中之重。在中国同事的指导下，我们执行严格的安全标准。”穆巴赫说。

　　NGCP项目是沙特哈拉德—哈维亚天然气油田区域能源增产提效工程的重要组成部分，隶属沙特阿美石油公司，由中石油管道局承建。项目施工作业涵盖油管线、气管线、电缆，石方开挖工程量大、穿越点多、作业面广，施工环境较为复杂。

　　“中国企业一直严格执行疫情防控，保证安全生产。项目目前已实现连续超过1000万工时安全生产无事故。”穆巴赫介绍说，日前，阿美石油公司代表专程来到项目营地，为中石油管道局颁发了“安全奖章”，以表彰其在安全生产方面取得的成绩。

　　阿美石油公司上游部总经理阿玛瑞说，目前该公司与中石油管道局开展的5个合作项目正在稳步推进，建成后将显著改善当地油气基础设施，同时将为当地创造大量就业机会。“希望双方继续加强合作，共同为项目顺利完成贡献力量。”

　　项目建设过程中，中国企业大力推进采购本地化，带动了一批当地相关企业发展。项目已招聘近2000名本地员工，并开展了相关职业技能培训。阿美石油公司区域部门经理巴萨姆说：“希望未来能与中国企业开展更多合作，共同打造‘一带一路’精品工程，促进疫情后沙特经济社会快速发展。”

　　（本报开罗12月5日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年12月06日 03 版）
(责编：牛镛)
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