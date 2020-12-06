携手，为了更美好的未来

后疫情时代的金砖合作如何夯实？金砖国家治理体系如何完善？金砖伙伴关系如何走深？2020金砖国家治国理政研讨会暨人文交流论坛3日至4日在线上举行。围绕“深化伙伴关系，促进创新发展”这一主题，来自金砖五国有关政要、智库和研究机构负责人以及文化界、企业界代表共享智慧、展望未来。

根据国际货币基金组织预测，今年世界经济将萎缩4.4%，新兴市场国家和发展中国家将经历60年来首次负增长。一手防疫情，一手稳经济，是各国刻不容缓的任务。与会嘉宾普遍认为，金砖国家在疫情期间保持了较高水平的合作，今后应进一步加强沟通，携手努力，共创美好未来。

俄罗斯国家杜马第一副主席伊万·梅利尼科夫表示，突如其来的疫情已成为各国国家治理和政府间合作最严峻的考验。当今金砖国家合作议程最紧迫的问题是制定共同计划，以克服疫情对经济社会带来的不良影响。他特别强调，中国向其他国家展示了抗击疫情的成功模式，值得学习。

巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯表示，中国政府实施了一系列货币政策和财政政策，并不断改善企业营商环境，表明“善治的国家可以同时保障人民福祉和经济发展”。

中国外文局局长杜占元表示，金砖国家由概念演化为组织，并不断发展，源于其本身代表了世界的新兴力量，持续以全新视角，围绕全球重大问题提出新观点、新方案，推动全球治理实现新发展。

金砖机制本身就是创新的产物，我们应当有信心继续成为创新的源头，在引领世界走出困境、完善全球治理中发挥更加积极的作用。

俄罗斯金砖国家轮值主席国筹备和保障委员会专家委员会主席维多利亚·帕诺娃说，疫情加速暴露了一些国家的治理问题。金砖国家互学互鉴为世界秩序改革提供了新动力，也可以促动发展中国家不断进行自我调整。

南非国家政府学院前院长、南非特别法院特聘院长理查德·莱文也呼吁，当前创新发展的机遇不断涌现，金砖国家需把握时机。“任何伙伴关系和多边关系的打造必须与时俱进，通过制定创新的全球社会契约，努力消除疫情造成的社会不平等、失业和贫困现象。”

首部金砖国家联拍纪录片《孩童和荣耀》导演陆川表示，金砖国家民众虽然肤色不同、民族不同、文化不同，但面临的困境、承担的责任、内心的梦想有很多相通之处，这些让人类命运紧紧相连。

“金砖国家必须建造一座桥梁，而非一堵墙。”印度社会科学研究院院长阿什·罗伊强调，金砖合作是互利互惠的过程，而非零和博弈的游戏，面对挑战携手共进，才能打造金砖伙伴关系更加美好的未来。

（新华社北京12月4日电）

《 人民日报 》（ 2020年12月06日 03 版）

(责编：牛镛)