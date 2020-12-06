中国对执行《巴黎协定》发挥关键作用（国际论坛）

在庆祝气候变化《巴黎协定》达成5周年之际，作为时任联合国气候变化巴黎大会主席，我想强调中国在必不可少的与气候变化的斗争中曾经、正在并继续发挥作用的重要性。

《巴黎协定》是第一个被世界普遍接受的应对气候变化的工具。《巴黎协定》指出，各方将加强对气候变化威胁的应对，把全球平均气温较工业化前水平升高幅度控制在2摄氏度之内，并为把升温幅度控制在1.5摄氏度之内而努力。各方承诺以“自主贡献”的方式，分阶段实现有关目标。

人们经常问我气候变化巴黎大会成功的原因，而我总是强调，如果没有中国的积极支持，《巴黎协定》就不可能达成。气候变化巴黎大会召开前，中美发表有关气候变化的联合声明，表达出这样的信念与愿望：气候变化是人类面临的最重大挑战之一，中美致力于在巴黎达成富有成效的协定。欧洲与中美两国相向而行，尤其是气候变化巴黎大会的东道主法国。这种合作为成功定下了基调。2015年12月12日晚，我最终宣布《巴黎协定》通过。回想起那一刻，我永远不会忘记中国气候变化事务特别代表解振华竖起的大拇指和脸上的微笑。的确，中国为达成《巴黎协定》发挥了关键作用。

5年过去了，科学家们在气候变化问题上的看法仍是一致的：情况非常危急。风暴、洪水、干旱、火灾等灾害在增加，对生命、经济、社会和环境造成巨大破坏，最脆弱的群体首当其冲。过去5年中，某些国家在执行《巴黎协定》中的表现令人失望。美国政府退出《巴黎协定》损害了多边主义，并打破了执行该协定的共识。今年，新冠肺炎疫情肆虐全球，各国制定的经济复苏计划既要包括振兴经济，也要包括应对气候变化。我们无法指望获得“气候变化疫苗”，我们需要绿色复苏。

今年9月22日，习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表讲话时宣布，中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。中国即将出台的“十四五”规划，将对如何兑现这些承诺起到重要作用。这是中国为执行《巴黎协定》作出的重大贡献。习近平主席宣布的中国行动，为世界重新燃起了真正希望。

为了对气候变化作出共同和协调的反应，我们必须更快行动，共同执行《巴黎协定》。欧盟委员会已公布应对气候变化新政“欧洲绿色协议”，并正在推动制定《欧洲气候法》。这是一项雄心勃勃的计划，其中包括成员国致力于在2050年实现有效碳中和的承诺。今年10月，日本和韩国也宣布到2050年实现碳中和的目标。英国也设定了自己的减排目标。这些减排承诺将产生积极的政治效应。

2021年对于应对气候变化将是极其重要的一年。中国将举办《生物多样性公约》第十五次缔约方大会，英国将举办《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会。在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会上，必须确定雄心勃勃的目标，以制止对生物多样性的侵害，维护生物多样性对应对气候变化发挥着重要作用。明年在英国举办的气候变化大会同样意义重大。各方应明确减排承诺，发达国家应帮助发展中国家获得必要的应对气候变化的资金。各方必须抱有雄心，推动技术创新和公平正义，确保充分执行《巴黎协定》。

犹记得习近平主席在气候变化巴黎大会开幕式上发表讲话时引用了法国作家雨果的话：“最大的决心会产生最高的智慧。”我们必须采取具体措施应对气候变化，以建立一个有韧性、公正、平衡和可持续的世界。2015年气候变化巴黎大会成功的关键是多边合作，中欧美之间尤其应当合作。今天，重建气候治理多边合作的机会仍然存在。只要我们毅然朝着这个方向前进，就能重新焕发《巴黎协定》的活力，为实现人类可持续发展、确保人类生生不息奠定坚实基础。

（作者为法国宪法委员会主席、前外长）

《 人民日报 》（ 2020年12月06日 03 版）

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