世卫组织：疫苗带来曙光但疫情远未结束

新华社日内瓦12月4日电（记者刘曲）世界卫生组织总干事谭德塞4日表示，新冠疫苗研发进展使人们开始看到“隧道尽头的光芒”，但要结束新冠大流行仍有很长的路要走；即使疫苗已推出，人们也需坚持遵守防控措施。

谭德塞在当天的记者会上说，新冠疫苗进展使仍处疫情中的人们感到振奋，但越来越多人认为新冠大流行已经结束，这种想法让世卫组织感到担忧。现实情况是，目前世界许多地方病毒传播率非常高，给医院、重症监护病房和医卫工作者带来巨大压力。“即使疫苗已经推出，人们也需要坚持遵守公共卫生措施，以使每个人都得到保护。”

谭德塞说，要彻底结束新冠大流行仍有很长的路要走。疫情在短期内如何发展以及最终何时结束，取决于各国领导人及人民的抗疫决策和决定。

他同时强调，随着新冠疫苗的推出，在世界各地公平分配疫苗非常重要。世卫组织、联合国儿童基金会、世界银行、全球疫苗和免疫联盟等正发起一项新的“百日行动”，旨在帮助100个国家在100天内对疫苗和其他新冠应对工具进行快速准备评估并制定具体的国家计划。

世卫组织要求所有国家开展相关评估工作，将冷链存储运输、医卫工作者工作量、初始目标人群及培训等因素都加入综合考量，这些评估将有助于规划和制定疫苗推出政策，并发现需要应对的潜在瓶颈。

谭德塞说，疫苗推出的第一阶段将保证提供足够剂量以覆盖医卫和社会护理工作者。之后随着疫苗供应量的增加，将推广至参与由世卫组织主导的COVAX全球新冠疫苗计划的国家和经济体约20%的人口，确保更多的高危人群得到覆盖，这也将为参与该计划的国家和经济体带来巨大经济效益。

此外，除了确保疫苗供应、生产、运输和资金等环节外，谭德塞还呼吁各国领导人加强宣传和沟通，进一步向民众普及疫苗接种的重要性及如何获得疫苗接种等问题。

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