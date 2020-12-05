蒙古国新增11例新冠肺炎确诊病例 累计842例

人民网乌兰巴托12月5日电（记者霍文）12月5日11时，蒙古国国家传染病研究中心检验部主任阿木巴色勒玛在卫生部例行新闻发布会通报说，过去24小时对20240人进行核酸检测，新增新冠肺炎确诊病例11例，其中乌兰巴托新增3例，色楞格省新增4例，东戈壁省扎门乌德县新增4例。累计确诊842例，累计治愈368例。

据蒙古国卫生部统计数据，截至当日11时，累计报告842例新冠肺炎确诊病例，包括境外输入383例，本土关联病例397例，首都“恩赫萨仁”疗养院确诊病例49例，国家传染病研究中心医护人员确诊病例13例。

11月中旬以来，蒙古国首都乌兰巴托及色楞格等1市6省陆续出现本土关联病例。目前累计397例本土关联病例中，乌兰巴托99例，色楞格省197例，达尔汗乌拉省45例，鄂尔浑省24例，东戈壁省25例，戈壁苏木贝尔省4例，后杭爱省3例。

11月29日，蒙政府将首都乌兰巴托及色楞格、后杭爱等省市的全民戒备状态期限延长10天至12月11日6时。期间，除电力、供水等18类行业不受限制外，继续实施严格封闭措施。其他省份12月1日起疫情防控级别降至高度戒备状态。此前，蒙古国11月12日起实施了疫情防控全民戒备状态。

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