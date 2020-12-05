第九届中俄北极论坛探讨北极多领域合作议题

人民网莫斯科12月4日电 （记者张光政）12月2日至3日，第九届中俄北极论坛以视频会议的形式举行。本届论坛由中国海洋大学主办，俄罗斯圣彼得堡国立大学协办，广东外语外贸大学南国商学院给予大力支持。来自中俄高校、科研院所的百余名代表就两国在北极的科研、教育、医疗、环保、后疫情时代经济发展等领域的合作问题展开讨论。

引人注目的是，在本届论坛新增的医疗合作议题中，中俄两国学者就如何更好利用北极地区的生物资源及药材，加强中俄医疗合作进行了热烈讨论。中方学者还就“冰上丝绸之路”的建设路径、后疫情时代中俄北极能源合作等问题发表看法，指出在当前历史机遇下中俄北极合作还有更广阔的发展空间。此外，中外学者还讨论了北极环境保护的法律问题、北极地区的生态系统保护以及中俄北极环保合作机制的构建问题。

中国海洋大学副校长王剑敏、圣彼得堡国立大学副校长谢尔盖·安德留申、广东外语外贸大学南国商学院校长顾也力出席论坛开幕式并致辞。此外，俄罗斯亚马尔-涅涅茨自治区政府外事局、上海合作组织商务俱乐部俄罗斯西北联邦区分部、国际组织“北方论坛”、法国艾克斯-马赛大学也派代表出席。中俄北极论坛的双方召集人分别为中国海洋大学国际事务与公共管理学院教授郭培清、俄罗斯圣彼得堡国立大学教授娜杰日达·哈拉姆皮耶娃。

中俄北极论坛于2012年由中国海洋大学和圣彼得堡国立大学联合发起。该论坛每年一届，由双方轮流主办，已发展成为中俄两国北极研究者之间重要的制度化、常态化交流平台。

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